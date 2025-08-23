sci, oggi bisogna essere concreti: l'oroscopo di oggi, 23 agosto

L'oroscopo di Barbanera di oggi, sabato 23 agosto
Ariete. 21/3 – 20/4
Pensiamo alla carriera. Per noi è un pilastro dell’autostima. Perfezioniamo lo spirito organizzativo come richiedono ambiente, ritmi e traguardi. Non guardiamo alle questioni burocratiche, alle faccende pratiche con insofferenza, fanno parte della vita.
Toro. 21/4 – 20/5
Una giornata in linea con le nostre più rosee aspettative, grazie al trigono lunare. Clima disteso in casa e con gli amici. Piacevoli scampagnate. Comunicazione fluida in famiglia, viaggi tranquilli. Facciamo tesoro di ogni minuto libero dai doveri.
Gemelli. 21/5 – 21/6
Luna antipatica alta nel cielo, con Urano che la guarda storto. Il risultato può essere una voglia insana di mollare tutto, ma riflettiamo prima di farlo. Tagliamo gli sprechi di denaro e di energia, riorganizziamo la casa. Creiamo degli oggetti con le mani.
Cancro. 22/6 – 22/7
Sabato favorevole, protettivo nei confronti di affari e colloqui di lavoro. Stimolante per il fai da te, il modellismo e le iniziative di gruppo. A una buona resa professionale, si accompagna un ambiente sereno e collaborativo, indispensabile per esprimerci.
Leone. 23/7 – 23/8
La Luna ci invita a valutare con perizia il modo in cui impieghiamo le risorse economiche e a selezionare i progetti in base allo sforzo che richiedono. Aspiriamo a essere fedeli ai nostri valori, ma ricordiamo che questi possono evolvere o modificarsi.
Vergine. 24/8 – 22/9
L’obiettivo è concludere in fretta, per non lasciare incompiuta l’opera? Tra il dire e il fare c’è di mezzo Urano, che semina zizzania e imprevisti. Il Sole e la Luna congiunti ci danno una mano a sbrigare le incombenze necessarie, con oculatezza e precisione.
Bilancia. 23/9 – 22/10
Esaltiamo la capacità naturale di cogliere da un particolare un senso generale. Dal comportamento di qualcuno intuiamo cosa possiamo aspettarci. Scattiamo un’istantanea delle circostanze da affrontare, così riusciamo a evitare errori e perdite di tempo.
Scorpione. 23/10 – 22/11
Il transito della Luna in sestile rimette le cose al loro posto. Nel lavoro possiamo iniziare a spaziare e a mettere altra carne al fuoco. Sentiamoci fortunati, abbiamo accanto persone che ci danno saggi suggerimenti da prendere come oro colato.
Sagittario. 23/11 – 21/12
Se abbiamo bisogno di movimento, applichiamoci in qualcosa di pratico e non nell’attività mentale. Rischiamo di scivolare nella scontentezza. È possibile navigare a vista, cogliere le occasioni, però ci vuole un minimo sindacale di discernimento.
Capricorno. 22/12 – 20/1
Benedetta sia la Luna in Vergine, che con il suo buonsenso ricompone i contrasti, appiana gli attriti, offre l’opportunità di un viaggio istruttivo. Le nostre intenzioni sono ragionevoli, ma vanno modulate mettendo in conto un cambio di programma.
Acquario. 21/1 – 19/2
Ore in compagnia di una Luna all’apparenza anonima. In realtà, offre parecchi spunti a chi vuole guardarsi dentro, senza barare o farsi sconti. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e di modifiche radicali per interrompere il circolo vizioso.
Pesci. 20/2 – 20/3
Sempre puntigliosa, la Luna in Vergine ci invita alla concretezza, a migliorare la comunicazione con soci e colleghi per prevenire la nascita di malintesi. I sogni a occhi aperti ci danno sollievo, se la realtà è poco piacevole. Disegniamo i desideri con la fantasia.
Caricamento commenti
Commenta la notizia