Capricorno, con il favore lunare, risolviamo qualche problema: l'oroscopo di domenica 23 agosto

Cancro. 22/6 – 22/7 Grazie all’armonia lunare a Giove, abbiamo i numeri per vincere qualunque sfida. A condizione che il traguardo non sia realisticamente irraggiungibile. Una storia può nascere e farsi fin da subito coinvolgente. Sintonia anche per le coppie un po’ ossidate.

Gemelli. 21/5 – 21/6 Sotto il tiro del Sole e della Luna in Vergine, è difficile organizzarci. Per fortuna qualcuno ci dà generosamente una mano, togliendoci dallo stallo. A dispetto delle nostre più fosche previsioni, di fronte a un problema troviamo comprensione e appoggi.

Toro. 21/4 – 20/5 Una buona stella ci sostiene nel lavoro e nel settore economico. Soddisfazioni e consensi promettono di renderci sereni e appagati. In amore tutto va per il meglio. Nuovi incontri promettenti, per chi di noi è solo alla ricerca di emozioni.

Ariete. 21/3 – 20/4 I nuovi progetti sono pronti per il varo, ma anche a costo di apparire pignoli, riguardiamo i dettagli, spesso sono questi a fare la differenza. Giove soffoca la nostra foga, lasciando campo libero al riflessivo Mercurio. Chiediamoci cosa ci fa paura.

Leone. 23/7 – 23/8

Possiamo ricevere degli spunti per riflettere su quanto in passato abbiamo regalato, senza tenere niente per noi: non è per egoismo, ma per sopravvivenza. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico, cominciamo a pensare in maniera diversa.

Vergine. 24/8 – 22/9

Meglio di così non potrebbe andare, con la Luna nel nostro cielo che appiana gentilmente i contrasti, offrendoci un punto di vista differente. Giove in Cancro è un’iniezione di fiducia nelle nostre capacità, lo spirito d’iniziativa che ci spinge all’azione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se il nostro stato d’animo è fluttuante, siamo tentati di attribuire agli altri la responsabilità di ciò che non va. Andiamoci piano, è controproducente. Risentiamo del clima ballerino all’interno della relazione. Magari è la quotidianità che genera insofferenza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Luna in Vergine e Giove in Cancro, la configurazione ideale, per guadagnarci la stima dei collaboratori, avanzare richieste e inoltrare proposte. Giornata importante. Un incontro mette in luce il potenziale di dolcezza e sensualità che abbiamo da offrire.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dobbiamo fronteggiare qualche imprevisto o adattarci a nuove esigenze pratiche: questo è uno sprone per essere o divenire più flessibili e creativi. Prepariamoci a fare scelte accorte, a valutare con discernimento le probabilità di successo di un investimento.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con il favore lunare, risolviamo qualche problema. Complice un ambiente disponibile, portare a termine gli impegni non è un sogno, è una realtà. È in arrivo un invito o una proposta capaci di riconciliarci con il mondo, con gli altri. Amato incluso.

Acquario. 21/1 – 19/2

C’è una matassa da sbrogliare, più che altro con noi stessi? Ci guida una voce interiore. Non è così semplice cambiare le cose, ma provare si può. Un’annosa questione può essere affrontata e risolta. Buona possibilità di piccole entrate non preventivate.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per quale motivo resistere al cuore, quando il suo richiamo è così potente? Arrendiamoci, il passato non è un ostacolo, quanto una risorsa. Il morale diventa alto e leggero, se riusciamo a essere spontanei e a non far sì che il dubbio freni gli slanci.