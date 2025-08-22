Pesci, oggi bisogna essere concreti: l'oroscopo di domani, 23 agosto

Cancro. 22/6 – 22/7 Sabato favorevole, protettivo nei confronti di affari e colloqui di lavoro. Stimolante per il fai da te, il modellismo e le iniziative di gruppo. A una buona resa professionale, si accompagna un ambiente sereno e collaborativo, indispensabile per esprimerci.

Toro. 21/4 – 20/5 Una giornata in linea con le nostre più rosee aspettative, grazie al trigono lunare. Clima disteso in casa e con gli amici. Piacevoli scampagnate. Comunicazione fluida in famiglia, viaggi tranquilli. Facciamo tesoro di ogni minuto libero dai doveri.

Ariete. 21/3 – 20/4 Pensiamo alla carriera. Per noi è un pilastro dell’autostima. Perfezioniamo lo spirito organizzativo come richiedono ambiente, ritmi e traguardi. Non guardiamo alle questioni burocratiche, alle faccende pratiche con insofferenza, fanno parte della vita.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna ci invita a valutare con perizia il modo in cui impieghiamo le risorse economiche e a selezionare i progetti in base allo sforzo che richiedono. Aspiriamo a essere fedeli ai nostri valori, ma ricordiamo che questi possono evolvere o modificarsi.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’obiettivo è concludere in fretta, per non lasciare incompiuta l’opera? Tra il dire e il fare c’è di mezzo Urano, che semina zizzania e imprevisti. Il Sole e la Luna congiunti ci danno una mano a sbrigare le incombenze necessarie, con oculatezza e precisione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Esaltiamo la capacità naturale di cogliere da un particolare un senso generale. Dal comportamento di qualcuno intuiamo cosa possiamo aspettarci. Scattiamo un’istantanea delle circostanze da affrontare, così riusciamo a evitare errori e perdite di tempo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il transito della Luna in sestile rimette le cose al loro posto. Nel lavoro possiamo iniziare a spaziare e a mettere altra carne al fuoco. Sentiamoci fortunati, abbiamo accanto persone che ci danno saggi suggerimenti da prendere come oro colato.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se abbiamo bisogno di movimento, applichiamoci in qualcosa di pratico e non nell’attività mentale. Rischiamo di scivolare nella scontentezza. È possibile navigare a vista, cogliere le occasioni, però ci vuole un minimo sindacale di discernimento.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Benedetta sia la Luna in Vergine, che con il suo buonsenso ricompone i contrasti, appiana gli attriti, offre l’opportunità di un viaggio istruttivo. Le nostre intenzioni sono ragionevoli, ma vanno modulate mettendo in conto un cambio di programma.

Acquario. 21/1 – 19/2

Ore in compagnia di una Luna all’apparenza anonima. In realtà, offre parecchi spunti a chi vuole guardarsi dentro, senza barare o farsi sconti. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e di modifiche radicali per interrompere il circolo vizioso.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sempre puntigliosa, la Luna in Vergine ci invita alla concretezza, a migliorare la comunicazione con soci e colleghi per prevenire la nascita di malintesi. I sogni a occhi aperti ci danno sollievo, se la realtà è poco piacevole. Disegniamo i desideri con la fantasia.