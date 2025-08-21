Cancro, cogliete al volo le occasioni: l'oroscopo di domani, venerdì 22 agosto

Potrebbero presentarsi delle buone opportunità, che richiedono risposte precise e immediate. Se colte al volo, fanno bene al morale e alla carriera. Una serata al cinema, a teatro o una cena con gli amici si rivelano piacevoli oltre ogni aspettativa.

Con la Luna in sestile, andiamo sul sicuro, abbiamo le carte in regola per divertirci. Ottima condizione di spirito per coltivare nuovi interessi. Se vogliamo con forza un cambiamento, nuove alleanze possono aprirci prospettive proficue e stimolanti.

Con il Sole che approda stasera in Vergine, l’ansia suscitata dalla Luna ha vita breve. Recuperiamo il controllo attraverso delle abitudini consolidate. Momento favorevole per il lavoro. Grazie al nostro metodo preciso e organizzato, riusciamo a fare tutto.

Una buona riserva di ottimismo e fortuna oggi ce la fornisce la Luna in Leone, la quale garantisce anche la riuscita di tutte le nostre iniziative. Espresse con convinzione, le nostre idee potranno giungere felicemente in porto. Fiducia e ambizione.

Leone. 23/7 – 23/8

Nessun intoppo sul cammino, promette la Luna. Possiamo dare corda al nostro desiderio di creare, proporci con generosità, brillare come piace a noi. Irradiamo una carica positiva di vitalità. Per conservarla, teniamo in tasca un oggetto color arancio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se stiamo cercando un nuovo amore, non accontentiamoci di relazioni all’acqua di rose, profumate ma inconsistenti. Venere e Giove ci sorprendono. In una divergenza di opinioni, sono i risultati finali a determinare dove sta il torto e dove la ragione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Complice la Luna in Leone, siamo nella condizione emotiva migliore, per uscire, vedere gente e dedicarci ad attività divertenti in bella compagnia. Nuove conoscenze preziose, incontri intriganti, rapporti di collaborazione vantaggiosi. Vita sociale appagante.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non è facile conservare il buonumore con la Luna in quadrato. Il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno al giudizio degli altri. La giornata è dispettosa, ma se ci concentrassimo sugli affetti, ne usciremmo rinfrancati e soddisfatti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Leone è da sempre compagna di allegre scorribande e di successi. Aumento dell’amor proprio, rapporti stimolanti, esperienze fruttuose. Dietro il nostro sorriso c’è un filo d’ansia, ma rimane ben nascosta, e solo chi ci conosce bene può vederla.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il riposo del guerriero. Ma il nostro non è affatto un dolce far niente, la mente sta all’erta, impegnata nell’elaborazione di nuove strategie. Giochiamo in difesa, evitando quelle situazioni che potrebbero spingerci a rivedere le scelte di comodo.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in opposizione ci fa da contraltare. Gli altri ci rimandano un’immagine di noi che non conosciamo, ma a ben guardare, ci piace e ci attira. L’energia non manca, ciò che difetta è la coerenza. Corriamo a destra e a manca, ma è tutto fumo e poco arrosto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per precauzione, prendiamo le distanze da eventi o coinvolgimenti che potrebbero rivelarsi snervanti e che non offrono niente in cambio. Se ci sentiamo insicuri e vulnerabili, non c’è motivo di nascondere al prossimo le nostre fragilità.