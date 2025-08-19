Vergine, fila tutto liscio: l'oroscopo di domani, 20 agosto

L'oroscopo di Barbanera di domani, mercoledì 20 agosto 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Liberi o in coppia, la concentrazione della Luna, di Venere e Giove in Cancro ci invita ad analizzare le nostre esigenze profonde rispetto ad affetti e famiglia. Accogliamo la piega intimistica odierna. È un’opportunità per scendere dalla giostra e fermarci a pensare.

Toro. 21/4 – 20/5

Influssi positivi sia per l’amore sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo capire e supportare. Riflettiamo e scegliamo l’ambito che ci sembra prioritario, per un’azione prudente ma netta favorita dalla Luna.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Arriva un segno convincente da parte di un compagno di vita finora poco attento ai nostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un’intesa più solida ed efficace.

Cancro. 22/6 – 22/7

Un pizzico di buona sorte ci mette al riparo dagli imprevisti e ci regala qualche entrata a sorpresa. Gli amici riescono a dimostrarci quanto tengono a noi. Perdonare e dimenticare è sempre la mossa migliore, crogiolarsi in ricordi tormentosi non ha alcun senso.