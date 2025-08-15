Leone, vi piace apparire ma rischiate una figuraccia: l'oroscopo di domani, sabato 16 agosto

In mattinata mettiamo un freno alla voglia di spendere per cose che non ci servono. Fare acquisti è consolatorio, ma la soddisfazione è di breve durata. Tensioni familiari. La vicinanza non aiuta, in casa o sotto l’ombrellone, la mancanza di spazio ci toglie l’aria.

Con la Luna in Toro, svegliamoci pensando a noi. Facciamoci belli, rendiamo più confortevole la casa. Acquistiamo un oggetto di antiquariato. Atmosfera leggera allietata da sorprese, da amici pronti a condividere con noi sogni, bisogni e progetti.

Leone. 23/7 – 23/8

Sotto il freddo raggio argenteo della Luna in Toro, il Sole ci e si ridimensiona. Ci piace apparire, essere al centro del mondo, ma rischiamo una figuraccia. Ricordiamoci Icaro e la sua aspirazione di volare sempre più alto. La sua storia non è stata a lieto fine.

Vergine. 24/8 – 22/9

Ferragosto è passato, e già guardiamo con piacere al ritorno alla quotidianità. Come il gioco, la festa più chiassosa dell’anno è bella, se dura poco. Le cose si stanno mettendo bene in ambito sentimentale. Scegliamo la comunicazione diretta, è la più efficace.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La pausa estiva sta finendo? Coroniamola con una giornata all’insegna della totale libertà. Adattiamo orari e regole alle nostre esigenze profonde. Sembra facile il dolce far niente, ma non lo è, specie se è da tanto che siamo abituati a stare sull’attenti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sabato pieno di contraddizioni, sotto il tiro del Sole e della Luna che ci inclinano rispettivamente all’iperattività e alla pigrizia. L’equilibrio sta nel mezzo. Diamo un’opportunità a una nuova conoscenza, prima di decidere che non è adatta a noi. Lasciamo che sia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Approfittiamo di questo momento sospeso per modificare lo stile di vita, specie se anche in vacanza abbiamo fatto di tutto tranne che riposare. Le ferie hanno un loro perché, solo in funzione di un viaggio, di un’esperienza nuova, altrimenti è pura noia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Bella giornata con la Luna in Toro fino a stasera. Ritagliamoci del tempo per gli amici, accettiamo un invito capace di riconciliarci con il mondo intero. Concediamoci un’avventura virtuale o reale, con la possibilità di comparire a sorpresa o sparire nel nulla.

Acquario. 21/1 – 19/2

Meglio starci a un miglio di distanza, oggi che ci tocca fare presenza in spiaggia, controllare i bambini e rinunciare a rilassarci. Un’impresa eroica. Abbiamo un bel daffare in casa, tra pulizie, cucina e l’amato un po’ brontolone. E se mollassimo tutto?

Pesci. 20/2 – 20/3

Atmosfera tranquilla, lontano dai clamori. Pervasi da un positivo entusiasmo, scopriamo o riscopriamo il piacere delle amicizie vecchie o nuove. La vita di coppia scorre in tutta serenità e alcuni nuovi incontri possono segnare una buona partenza.