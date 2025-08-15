Ariete, in amore se non siete sicuri non decidete: l'oroscopo di oggi, venerdì 15 agosto

Armonica a Giove e Venere, la Luna, con un soffio di tenerezza, spazza via ogni malumore. Il futuro appare promettente, la stabilità un traguardo realizzabile. Un amico regala pillole di buonsenso e di saggezza. Propositi costruttivi per chi intende metter su famiglia.

Diversamente dal solito, oggi la prontezza di riflessi sembra leggermente intorpidita. Una giornata di assestamento, di riflessione, in cui tutto tace. Voglia di cose nuove anche in campo professionale. Un progetto che ci sta a cuore riesce a prendere forma.

La Luna nel segno scombina la nostra quiete sonnecchiante, sussurrandoci all’orecchio che ad accontentarci c’è poco da godere e molto da rimpiangere. La temperatura sale, spiagge e città si popolano di eventi tutti da vivere. Cosa aspettiamo a buttarci nella mischia?

In amore, se siamo ancora in bilico fra varie situazioni, vuol dire che non è ancora il momento di decidere. Aspettiamo un segno del destino. Intesa con gli amici nell’attuazione di un progetto comune, che getta solide basi per il nostro domani.

Leone. 23/7 – 23/8

Il sestile fra Mercurio e Marte agevola la comunicazione. Niente passi falsi, specie con collaboratori e soci in affari, rischiamo di entrare in rotta di collisione. I rapporti familiari sono cordiali. Anche se in coppia c’è da discutere, l’orgoglio ci appanna la vista.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oltre ad apportare serenità e buonumore, la Luna in Toro, sempre propensa a badare al sodo, oggi si occupa in modo positivo delle nostre finanze. Iniziative a lungo raggio, investimenti nel mattone, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Momento poco brillante per la vita affettiva, dubbi e gelosie ci assillano? Parliamone con un amico, di quelli veri, che ci può aiutare a vederci chiaro. Ogni tanto abbiamo bisogno di mettere mano alle nostre cose e ai pensieri: l’ordine porta chiarezza mentale.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Una girandola di emozioni riporta a galla vecchie ferite che ancora bruciano. Facciamo piazza pulita di questi ricordi e ragioniamo con il cuore. Viviamo e lasciamo vivere serenamente. Condividiamo le esperienze con entusiasmo, abbassiamo la guardia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una giornata che richiama alla semplicità e alle piccole cose. Adatta per il giardinaggio, i lavori nell’orto e l’attività di volontariato. La Luna ci osserva di nascosto e ci invita a una maggiore costanza, per ridurre i poco salubri eccessi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in Toro si rivela una piacevole compagna di viaggio. Con il suo aiuto, rimaniamo con i piedi per terra e ci godiamo quello che c’è. Invitare dei parenti o degli amici a cena, per una riconciliazione, potrebbe rivelarsi un’idea eccellente.

Acquario. 21/1 – 19/2

Malumore dichiarato, se anche oggi, che quasi il mondo intero è in vacanza, fuori o in casa, a causa di un’emergenza, ci tocca invece lavorare. Per noi esistono solo il presente e il futuro, ma il cielo ci invita a guardare al passato per costruire il domani.

Pesci. 20/2 – 20/3

Navighiamo nel nostro mare blu sereni e senza pensieri, tutto tranquillo. L’amore scorre liscio come l’olio e procediamo sicuri seguendo la rotta. Siamo stanchi soltanto al pensiero delle molte cose da fare? Per acquistare energia, mettiamoci all’opera.