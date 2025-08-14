Ariete, oggi è subito festa: l'oroscopo di oggi, giovedì 14 agosto

Circostanze irritanti dovute all’incertezza. Pigrizia e spinta ad agire non trovano un punto d’accordo. Dissapori con parenti, possibili emicranie. Imprevisti e contraddizioni. Contrattempi per chi è in viaggio. Non imponiamoci rigide tabelle di marcia.

Grazie alla Luna mattutina, abbiamo il controllo della situazione. Stando bene con noi stessi, siamo più propensi ad assumerci la responsabilità delle nostre azioni. Informazioni da non trascurare, per risolvere rapidamente un problema. Semaforo verde in cielo per chi è solo.

Una giornata in partenza abbastanza tranquilla. Diamo sfogo e soddisfazione a una sottile vena di pigrizia, concedendoci il meritato riposo. Dal pomeriggio limitiamo gli impegni e chiudiamo fuori eventuali interferenze per scongiurare criticità.

Leone. 23/7 – 23/8

Coraggio, determinazione, sicurezza: con queste credenziali, possiamo arrivare dove vogliamo, avere la meglio su un rivale, conquistare chi ci piace. Assecondiamo il desiderio di avventure, attività sportive, conquiste. Una vacanza all’insegna della scoperta.

Vergine. 24/8 – 22/9

Alle prese con pensieri e riflessioni derivati dalla necessità di una verifica, appariamo un po’ sfuggenti nei confronti della persona amata. Investiamo bene le nostre risorse, dedicando più tempo a noi. Correggiamo il ritmo che stiamo seguendo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’intesa di coppia mostra i suoi lati deboli. Divergenze in merito alla conduzione della casa, faccende di denaro, di principio o di potere scatenano malumori. L’amore non manca, ma la quotidianità ci va stretta. Evadiamo, basta un interlocutore stimolante per distrarci.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non tutte le questioni che riguardano la casa e la famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non facciamoci assalire da dubbi e perplessità. Se ci sembra difficile avere a che fare con gli altri, proviamo a sbrigarcela da soli, torniamo sui nostri passi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La forza di rialzarci e di rimetterci in gioco la troviamo in noi stessi. Ma un po’ di gratitudine va alla Luna in Ariete che al risveglio ci ricarica e incoraggia. Voglia di dimostrare di che pasta siamo fatti, ma evitiamo le competizioni e la smania di stravincere.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Pungenti gli strali lanciati dalla Luna, nel lavoro fatichiamo a cavare a un ragno dal buco. Nel pomeriggio però passa in Toro per risollevarci. Per rendere fluida la comunicazione con il prossimo, cerchiamo di non criticare, fare classifiche, dare giudizi.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Ariete rispolvera il nostro smalto al mattino. Dinamismo e coraggio ci sostengono nel lavoro, mettendo in luce le nostre migliori qualità. Un viaggio, un incontro, una notizia foriera di entusiasmo, capaci di infondere nuova fiducia nel domani.

Pesci. 20/2 – 20/3

Rilassiamoci immergendoci in ambienti naturali. Troviamo il tempo per il divertimento. È un autentico toccasana per il corpo e per la mente. Sono nell’aria chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento: evitiamo di fantasticarci sopra.