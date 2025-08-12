Scorpione, abbassate le difese: l'oroscopo di oggi, martedì 12 agosto

Venere congiunta a Giove. Ecco l’aspetto celeste che, nelle vesti della famiglia, delle vacanze con gli amici, porta entusiasmo e serenità. È il nostro giorno fortunato per i sentimenti. Qualunque sia la condizione affettiva, ci sentiamo appagati.

Piccole contrarietà al risveglio, sulle quali non vale la pena soffermarci. Piuttosto rendiamo più operativi ed efficaci i nostri interventi. Abbiamo in testa un obiettivo chiaro? Agiamo con energia e mostriamoci disposti a correggere gli errori.

Il comportamento di un collega ci fa riflettere: prima ci invia segnali inequivocabili, poi ingrana la retromarcia all’improvviso. Vallo a capire! Se abbiamo una prova professionale da sostenere, prepariamoci con un esperto, potrebbe darci un bell’apporto.

La mattinata procede pigramente, dal pomeriggio però svegliamoci dal torpore, affiliamo le armi e teniamoci pronti per le consuete battaglie quotidiane. Ci vorrebbe un approccio più morbido con gli altri, ma noi siamo diretti, non amiamo le mezze misure.

Leone. 23/7 – 23/8

Inizio giornata anonimo. Successivamente i giochi si riaprono. Teniamoci pronti a scendere in pista. Ci aspetta un inarrestabile vortice di novità. Se vogliamo guadagnarci uno spazio speciale nel cuore di una persona, facciamo un gesto, un passo avanti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Venere in Cancro, più dolce e romantica che mai. Il perno ruota sempre intorno all’amore: possibile e magico, ben oltre le più rosee aspettative. Distinguere gli amici sinceri da quelli falsi è una priorità anche nel lavoro. L’ingenuità non ci fa gioco.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Martedì zeppo di impegni. Un tarlo si insinua in testa e ci riempie di dubbi. Abbiamo frainteso o qualcuno che collabora con noi ha tentato un approccio? Rapporto di coppia da archiviare, senza girarci troppo attorno né provare a rimediare mettendoci una pezza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Luna d’Acqua che ci coccola teneramente stamattina. L’importante è abbassare le difese e far fluire l’energia del cuore, come se non ci fosse un domani. Se vogliamo cambiare musica nella sfera delle amicizie, approfittiamo dell’estate per allacciare altri contatti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Mattinata resa inquieta dalla quadratura della Luna e dall’atteggiamento altalenante di chi ci è accanto, il quale appare e scompare a suo piacimento. Rendimento scarso rispetto al solito. Niente di preoccupante, il tempo e l’intelligenza per recuperare non mancano.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Ambiente e amici disponibili a coccolarci, a raccogliere le nostre confidenze e con l’occasione, a darci qualche dritta sulle faccende amorose. Sereno l’accordo con i colleghi, dove la complicità diventa una forza capace di sbaragliare la concorrenza.

Acquario. 21/1 – 19/2

Traguardi ambiziosi? Andiamo spediti come treni, incuranti di ciò che dicono o pensano gli altri, ma se abbiamo le idee chiare, proseguiamo pure. Il cuore è matto: da una parte attrae le persone, e dall’altra le allontana per timore di perdere la libertà.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il nostro momento favorevole si arena nel corso delle ore, davanti al fronte compatto degli astri che si uniscono alla Luna in Ariete. Il dovere chiama, mettiamoci sotto. Serata ideale per assistere a uno spettacolo. Rilassa, diverte e offre numerosi spunti alla nostra creatività.