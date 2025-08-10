Pesci, giornata importante per lavoro e soldi: l'oroscopo di oggi, domenica 10 agosto

Trattative fruttuose e incontri gratificanti ci aiutano a sostenere le burrasche familiari. Piacevoli novità e nuovi contratti in vista al lavoro. La persona amata avanza proposte accattivanti, promettendoci qualcosa che aspettiamo da tempo. Accettiamo!

In famiglia i battibecchi sono all’ordine del giorno, ma l’affetto è profondo, non andiamo mai a dormire perciò con il broncio. Facciamo la pace. Sdrammatizziamo i piccoli guai, per vivere così più felici. Siamo maestri in quest’arte, applichiamoci.

La Luna rende scorrevole il quotidiano, e i risultati non mancano. Sotto la spinta di nuovi contatti, la vita quotidiana appare più stimolante. Fra gli amici andiamo forte, ritrovarci al centro dell’attenzione è un buon carburante per l’autostima.

È tempo sprecato rimuginare su questioni che non ci riguardano direttamente, tanto più se così facendo, trascuriamo faccende più importanti. Guardiamo le cose in modo oggettivo, senza quelle emozioni che potrebbero complicare e falsare la realtà.

Leone. 23/7 – 23/8

Una giornata priva di grandi novità, però in questa fase dinamica per la carriera e per il cuore, un momento di quiete calza a pennello. Godiamocelo. Forse per la lieve diffidenza che nutriamo, per un filo di sospetto, ma oggi i sentimenti passano la mano.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se oggi qualcosa non gira, osserviamo la situazione dall’esterno. È l’eccessiva reattività che ci induce a nutrire sottili e ingiustificati timori. Abbiamo i nervi a fior di pelle? Sfoghiamo il nervosismo con una bella pedalata in bicicletta o una corsa.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il felice faccia a faccia tra Marte e Plutone è una risorsa di determinazione e di forza. Utilizziamola per presentare le nostre idee, mettere in atto ciò che pensiamo. Ricarichiamoci positivamente, occupandoci di quello che ci piace e mantenendo un certo distacco emotivo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Incontri, emozioni, esperienze movimentano la quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con entusiasmo. Grazie a qualche divertente fuoriprogramma, l’atmosfera si prospetta piacevole. Notizie positive su tutti i fronti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna pone un freno al nostro slancio. Dobbiamo essere sempre dinamici, ma ci sono momenti in cui è salutare restare a guardare e riflettere. Non è consigliato andare al galoppo sfrenato. Le scelte professionali vanno valutate con estrema attenzione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in Pesci ci regala una domenica ricca di propositi costruttivi. Affidabilità, comprensione e costanza, le doti su cui possiamo contare. Uscite con gli amici e sorprese amorose piacevoli, per finire in bellezza questa sera stellata. Affari redditizi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Gli spazi sentimentali o familiari possono andarci stretti e abbiamo la necessità di respirare. Sentiamoci liberi di seguire il richiamo di una passione. Strategie difensive, per prendere tempo rispetto a questioni economiche forse ancora non del tutto chiare.

Pesci. 20/2 – 20/3

E se andassimo a rilassarci in un centro benessere? Non sarebbe male contro nervosismo e irritabilità. Pure una nuotata al mare può essere distensiva. Momento cruciale per le decisioni e i progetti, specie se riguardano lavoro e finanze. Affrontiamoli con calma.