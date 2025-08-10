Cancro, sarà una giornata di dolcezze: l'oroscopo di domani, 11 agosto

Cancro. 22/6 – 22/7 Sostenuti dai trigoni della Luna con Venere e Giove, siamo immersi nella dolcezza. Gustiamoci le gioie del cuore, degli amici e di una gita al mare. Rinnoviamo uno schema o rinverdiamo un rapporto senza scardinarlo. Un atto di generosità verso noi stessi.

Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna in quadrato ci fa perdere colpi, e potremmo dover saldare qualche vecchio debito dimenticato o essere alle prese con una spesa imprevista. Esprimiamo con sincerità il nostro stato d’animo e non facciamoci condizionare dalle insicurezze altrui.

Toro. 21/4 – 20/5 Che bel lunedì ci aspetta, con la Luna in Pesci che ci sommerge di coccole. Incoraggiata dalla nostra tenerezza, la persona amata risponde con slancio. Da non perdere: un concerto, un film, un’escursione nei boschi, un faccia a faccia con una vecchia fiamma.

Ariete. 21/3 – 20/4 La giornata è benefica per il cuore, ma anche per gli affari e le operazioni finanziare. Ascoltiamo i suggerimenti di un familiare, fidiamoci del suo intuito. Una sensazione di pace. Oggi possiamo rilassarci e lasciare che siano i nostri cari a decidere per noi.

Leone. 23/7 – 23/8 Non limitiamoci a fantasticare su una storia trasgressiva. Per non avere rimpianti, prendiamo coraggio e assaggiamo il sapore di un frutto proibito. Collocati nella giusta prospettiva, problemi, ansie e timori possono fornirci interessanti spunti per migliorare.

Vergine. 24/8 – 22/9 La Luna è opposta, ma non così ostile. Sta a noi cogliere il suo invito all’arrendevolezza. In amore abbandoniamo il controllo, lasciamoci andare. Lievi divergenze con i collaboratori si appianano con la consapevolezza che stiamo operando per un fine comune.

Bilancia. 23/9 – 22/10 La capacità di adattamento ci consente di sperimentare situazioni nuove e di trovare ispirazioni per valorizzare alcune idee chiuse nel cassetto. Cautela nel dare confidenza a persone che possono avere un concetto alquanto vago della discrezione.

Scorpione. 23/10 – 22/11 Un fantastico disegno astrale saggia la profondità dei sentimenti, rafforza il legame esistente indirizzandolo verso mete più solide. Momenti piacevoli, in cui la passione acquista la tenerezza della complicità e la confidenza nell’intimità.

Sagittario. 23/11 – 21/12 Lanciare accuse o recriminare su errori commessi non è costruttivo, specie se a guidarci non è lo spirito di giustizia, ma solo un’inutile ripicca. Facciamo buon viso a cattivo gioco, e usiamo l’intelligenza per cavarci da qualche fastidioso impaccio.

Capricorno. 22/12 – 20/1 Beneficiando di una splendida Luna, Venere e Giove ostili offrono comunque opportunità per favorire un progetto del cuore e trarre profitto dagli affari. Un maggior spirito di collaborazione appiana le incomprensioni che mettono in subbuglio la vita domestica.

Acquario. 21/1 – 19/2 Qualcuno ci procura forti emozioni, ma se siamo già impegnati, prima di un colpo di testa, valutiamo sia i pro e i contro, sia le ragioni di chi amiamo. Per realizzare i nostri propositi controlliamo il bilancio. Il denaro arriva, ma non facciamoci tentare dal mercato.

Pesci. 20/2 – 20/3 Grazie ai trigoni della Luna con Venere e Giove, tocchiamo con mano il grande valore degli affetti sinceri, i quali offrono sicurezza, calore e gioia. Belle novità in vista per noi tutte da festeggiare. Riceviamo risposte, proposte e conferme davvero inaspettate.