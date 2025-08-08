Pesci, lasciamo che sia il cuore a parlare: oroscopo di oggi, venerdì 8 agosto 2025

Studio, lavoro, famiglia, amicizie, ogni cosa in questo frangente sta attraversando un periodo importante che ci fa girare un po’ la testa. Qualche battibecco con la persona amata può indicare che è ora di una revisione e di correggere la rotta.

Una giornata che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, vita sociale e incontri. Siamo perdutamente innamorati? Dichiariamoci. Desiderio di profondità e di esperienze interiori, da soddisfare con ascolto di musica e pratiche di meditazione. Cancro. 22/6 – 22/7

Per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più energia del necessario. Preserviamo un animo sereno. Apprezziamo un’occasione fortunata, per trovare stimoli interessanti nei rapporti con l’ambiente esterno.

La Luna, che disegna aspetti armonici, promette un’atmosfera stimolante, fautrice di proficue conoscenze e collaborazioni. Riunioni da non perdere. Imbarazzo nell’incontro con una vecchia fiamma. Approfittiamone per chiarire ciò che è rimasto in sospeso.

Leone. 23/7 – 23/8

Piccole contrarietà ci rendono sfasati e poco soddisfatti. Dubbi in merito alla lealtà dei soci, del mondo intero, di chiunque ci contraddica. La Luna e Mercurio in aspetto conflittuale insistono sulla necessità di una comunicazione trasparente.

Vergine. 24/8 – 22/9

Rilassiamoci. Pazienza, se qualcosa non è realizzata a puntino. Possiamo rimediare domani o accettare il fatto che siamo imperfetti come tutti. Se abbiamo voglia di cimentarci in programmi di rilievo, facciamolo dopo averne valutato tutti gli aspetti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La vita di coppia appare un po’ appannata, ma anche per non ricadere in vecchi errori, carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Il futuro oggi ci appare radioso, guardiamo avanti con speranza e imbastiamo nuovi originali progetti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un gran daffare dentro casa. Le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo e motivazione, ma non è un buon motivo per essere bruschi con i collaboratori. Circoscriviamo il raggio d’azione a quello che ci concerne strettamente, senza invadere gli spazi altrui.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Voglia di novità, di sperimentare rapporti di maggiore intensità emotiva e relazioni sentimentali stimolanti? Desideri ambiziosi, ma non impossibili. Siamo abili, efficienti, disponibili e creativi nell’attività. Con gran soddisfazione, tutto ciò ci viene riconosciuto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Una più accentuata vena mondana ci può favorire, facilitando sia nuove conoscenze sia l’estraniarci dai consueti e faticosi impegni domestici. Ci converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso naturale senza interferire.

Acquario. 21/1 – 19/2

Ogni cosa sembra andare nella direzione desiderata. Con abilità e tempismo, trasformiamo un imprevisto in un’occasione per noi vantaggiosa. La quotidianità è ricca di stimoli, cogliamoli al volo per rinnovare o cambiare qualche vecchia abitudine.

Pesci. 20/2 – 20/3

Lasciamo che sia il cuore a parlare. Se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire qualcosa di solido per il futuro. Usciamo da una situazione ambigua, esprimendo il nostro pensiero: la sincerità viene sempre apprezzata.