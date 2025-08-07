Ariete, tenete sotto stretto controllo l’impeto: l'oroscopo di oggi, giovedì 7 agosto

Alcune questioni lasciate in sospeso ci tengono in pugno e non capiamo come agire per risolverle una volta per tutte? Facciamoci aiutare da chi amiamo. Nel nostro modo di comunicare, prestiamo più attenzione all’interlocutore. Ne saremmo entrambi gratificati.

Complice la Luna in Capricorno, possiamo contare su metodo e logica, per lavorare con soddisfazione e con risultati ottimali. Emozioni intense ben guidate dalla ragione, dialettica convincente. Oggi non ci ferma proprio nessuno!

Teniamo sotto stretto controllo l’impeto, per non incrinare l’accordo con superiori e colleghi. Potremmo metterci nei pasticci con le nostre stesse mani. L’intesa di coppia mostra stanchezza? Dedichiamo all’altro un gesto affettuoso, una proposta stimolante.

Leone. 23/7 – 23/8

Lavoriamo con scioltezza, e con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo, l’impazienza di raccogliere quanto seminato. Amore ed emozioni oggi passano in secondo piano. Sono protagonisti odierni il lavoro ordinario e straordinario.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con entusiasmo e forza di volontà, affrontiamo doveri e progetti, e una volta tanto siamo pronti a metterci in gioco senza riserve. Progressi lenti, ma sicuri. Consentiamo alle persone care di fare le loro esperienze. È l’unica maniera per conquistare l’autonomia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le difficoltà odierne. Difficili, ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio, affrontiamo delle scelte precise: l’esitazione ci immobilizza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sostenute dalla Luna in Capricorno che ci rende brillanti e motivati, le nostre iniziative hanno innumerevoli possibilità per riuscire con successo. oroscopGiornata ricca di novità, serena per le amicizie, fondamentale per gli studi e costruttiva per il lavoro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Anche se per noi il denaro e la carriera hanno un valore relativo, ci farà piacere apprendere che in questi ambiti sono in arrivo da oggi notizie promettenti. Un oculato investimento sta dando i suoi copiosi frutti, non ci resta che raccoglierli e metterli al sicuro.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Gli impegni ci incalzano, magari con qualche momento di particolare tensione, ma noi, per natura infaticabili, procediamo simili a carri armati. Facciamo ordine nelle questioni burocratiche, nelle carte e nella nostra agenda. Gestiamo i rapporti con diplomazia.

Acquario. 21/1 – 19/2

In attesa di vederci più chiaro, in amore, a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, diamo risposte vaghe, lasciando all’altro l’iniziativa. L’intesa si costruisce attraverso la complicità, la condivisione. Ma non oggi, siamo solitari e poco collaborativi.

Pesci. 20/2 – 20/3

È questa la giornata ideale per lavorare con profitto, incontrare gli amici e mettere la nostra sensibilità al servizio di mosse concrete. Tutto va secondo i piani, perché sappiamo essere ordinati, puntuali e schematici. La Luna è seria e rigorosa.