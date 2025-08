Ariete, tenete sotto stretto controllo l’impeto: l'oroscopo di domani, giovedì 7 agosto

Oroscopo Barbanera di domani giovedì 7 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Teniamo sotto stretto controllo l’impeto, per non incrinare l’accordo con superiori e colleghi. Potremmo metterci nei pasticci con le nostre stesse mani. L’intesa di coppia mostra stanchezza? Dedichiamo all’altro un gesto affettuoso, una proposta stimolante.

Toro. 21/4 – 20/5

Complice la Luna in Capricorno, possiamo contare su metodo e logica, per lavorare con soddisfazione e con risultati ottimali. Emozioni intense ben guidate dalla ragione, dialettica convincente. Oggi non ci ferma proprio nessuno!

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’ingresso di Marte in Bilancia ci aiuta ad appianare i recenti contrasti, a incanalare l’energia fornita da Urano in una direzione costruttiva. All’occasione, dimostriamo di saperci muovere agilmente, per arrivare prima possibile alla meta desiderata.

Cancro. 22/6 – 22/7

Alcune questioni lasciate in sospeso ci tengono in pugno e non capiamo come agire per risolverle una volta per tutte? Facciamoci aiutare da chi amiamo. Nel nostro modo di comunicare, prestiamo più attenzione all’interlocutore. Ne saremmo entrambi gratificati.