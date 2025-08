Ariete, ciò che abbiamo seminato inizia a crescere: l'oroscopo di oggi, martedì 5 agosto

Le nuove disposizioni sul lavoro ci impegnano parecchio, ma a noi piacciono le sfide e in fondo anche i cambiamenti. Momento faticoso, ma vincente. Con calma e pazienza, vengono meno tutti gli ostacoli pratici. Finalmente abbiamo campo libero per noi.

La situazione astrale verso sera ci restituisce un briciolo di leggerezza, dopo giorni passati a soppesare ogni parola: cogliamo al volo l’occasione. Una videochiamata con un amico che vive all’estero è un modo per sentirlo vicino come in passato.

Ciò che abbiamo seminato inizia a fare capolino dal terreno, l’autostima e la fiducia in noi stessi sono ottimi fertilizzanti per una crescita rigogliosa. In questo periodo gli amici ci sostengono. Non lasciamo alla quotidianità il potere di sottrarci forze preziose.

La posata Luna in Sagittario ci avvisa rispetto alle falle organizzative della serata. Per porvi rimedio, contiamo sulla forza del gruppo. Rimbocchiamoci le maniche e prepariamoci a svolgere dei compiti straordinari, per via di assenze giustificate.

Leone. 23/7 – 23/8

Guardiamo quella luce alta all’orizzonte sopra di noi. È la Luna crescente in trigono fino a sera. Affidiamole le nostre aspirazioni più elevate. Una nuova amicizia potrebbe darci qualcosa di più, forse diventando presto un amore tutto da inventare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giornata no. Complice la Luna ostile a Marte, un diverbio con l’amato è del tutto scontato. A scatenarlo, le rispettive famiglie in urto fra di loro. La lucidità non ci sostiene e l’emotività ci conduce fuori pista? Sforziamoci di evitare pettegolezzi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Sagittario lancia segnali positivi di distensione e benessere. Dove non giunge la mente, arrivano gli amici, pronti a farsi in quattro per noi. La cassetta degli attrezzi contiene doti di manualità e destrezza, per far funzionare meglio ogni tipo di ingranaggio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non siamo impermeabili alla gelosia: il senso di competizione però ci esalta, anziché deprimerci, tiriamo fuori così il nostro lato migliore. Quando la determinazione ci sostiene, saremmo capaci di arrivare ovunque, “il fine giustifica i mezzi”.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Qualche ostacolo sul cammino della nostra Luna, a causa della dissonanza con Marte. Studi e affari, ai nostri occhi, si rivelano inconcludenti. Dalla nostra abbiamo fiducia e intraprendenza, muoviamoci con disinvoltura per cogliere i meritati successi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Siamo messi alla prova da qualche ritardo sulla consegna di un lavoro, ma non è il caso di gettare alle ortiche il nostro umore per questo. L’entusiasmo non manca, anche se rischiamo di essere dispersivi e di non riuscire a concentrarci su una sola meta.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nell’inseguire la cometa della felicità, ricordiamo che questa passa anche per il bene degli altri: cerchiamo di condividere con chi ci ama. La vita in società e la sfera privata viaggiano separati, dobbiamo lavorarci e provare a farle coincidere.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna disarmonica a Marte ci fa smarrire il filo della ragione. Recuperiamo con calma il bandolo della matassa aggrovigliata dalle emozioni. Una solida struttura mentale, senza nulla togliere alla fantasia, scongiura il rischio di inseguire chimere.