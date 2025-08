L'oroscopo di settembre con una canzone per ogni segno zodiacale

Ecco l’oroscopo di settembre per ogni segno zodiacale, con una canzone del mese che ne accompagna l’energia. Un mix di previsioni astrali e vibrazioni musicali per affrontare l’autunno con il ritmo giusto.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Settembre è un mese di sfide ma anche di riscatti. Il lavoro ti mette alla prova, ma hai l’energia per ribaltare tutto a tuo favore. Attenzione però a non bruciare i ponti troppo in fretta.

🎵 Canzone del mese: “Break My Soul” – Beyoncé

Perché hai voglia di dire basta a ciò che ti opprime e tornare a ballare sulla tua libertà.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

C’è voglia di stabilità, ma il mese ti spinge a uscire dalla comfort zone. Una proposta inaspettata può stravolgere la tua routine: ascolta con calma, senza chiuderti a riccio.