L'oroscopo dell’autunno 2025 con i consigli per i single e per le coppie

Ecco l’oroscopo dell’autunno con un focus sui sentimenti: consigli per i single e per le coppie, segno per segno. Le foglie cadono, ma le emozioni no: amore, consapevolezze, desideri e nuove possibilità accompagnano la stagione.

♈ Ariete (21 marzo – 20 aprile)

L’autunno ti porta voglia di verità e chiarezza. Meno fuochi d’artificio, più intensità autentica.

: smetti di inseguire chi fugge. Chi ti vuole davvero non scappa. Coppie: evita la competizione col partner. C’è un momento per vincere e uno per cedere: trova il ritmo comune.

♉ Toro (21 aprile – 20 maggio)

Le radici sono importanti, ma ora ti è chiesto di potare i rami secchi. Anche nei sentimenti.

: un’amicizia può diventare qualcosa di più, ma non forzare i tempi. Coppie: ritrovate intimità nei piccoli gesti. Il cuore ha bisogno di lentezza e verità.

♊ Gemelli (21 maggio – 21 giugno)