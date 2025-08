Capricorno, ascoltati i consigli degli amici e di una persona saggia: l'oroscopo di domani, lunedì 4 agosto

Oroscopo Barbanera di domani, lunedì 4 agosto 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Sfruttiamo la Luna in trigono, per lavorare, studiare oppure concedere tempo a noi stessi. La voglia di riposare può attendere, ora badiamo al sodo. Rampanti per l’avvio di progetti sui quali contiamo molto. Siamo in gamba, possiamo sbaragliare la concorrenza.

Toro. 21/4 – 20/5

Lunedì insipido e poco promettente per il riposo. Approfittiamone per dedicarci alla famiglia, è una buona occasione per un chiarimento. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare, procurandoci qualche ansia? Tranquillizziamoci, è in arrivo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Atmosfera tranquilla con un sottofondo di soddisfazione personale. La Luna mette in evidenza le differenze nella coppia, ma se accolte, sono una risorsa. Una spalla su cui piangere per una storia finita o mai iniziata ce la offrono gli amici, ringraziamoli.

Cancro. 22/6 – 22/7

Tutto tranquillo sul fronte della quotidianità e del lavoro. È l’amore che non carbura: il cuore, in cerca di avventure trasgressive, guarda altrove. Siamo piuttosto impegnati, ma alla fine i risultati si vedono e si toccano con mano. Il capo ci elogia.