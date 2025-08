Vergine, siamo vicini alla meta: l'oroscopo di domani, 3 agosto

L’umore non è alle stelle, a causa della Luna che guarda Urano con ostilità. I ritardi e i disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. L’eccessiva faciloneria minaccia di portarci fuori strada, così come i colpi di testa, assolutamente da evitare.

Siamo piuttosto su di tono. In settimana abbiamo avuto le nostre grane, le piccole difficoltà, ma oggi abbiamo tempo e modo per prenderci cura di noi. Le ore passano in maniera piuttosto scorrevole. Una buona opportunità per concederci il meritato riposo.

Un progetto che va in porto, una collaborazione con l’estero a cui da tempo facevamo la corte, una soluzione per risolvere un problema di lavoro e così via! Concediamoci una vacanza. Se non potessimo farlo, niente rimpianti, ci divertiremmo da matti pure in città.

Cancro. 22/6 – 22/7

Approfittiamo della domenica, per rassettare la casa, fare ordine negli armadi o preparare conserve di frutta e verdura. Oppure organizziamo una gita romantica. La persona a cui pensiamo ci chiama. Su con la vita, con un pizzico di entusiasmo in più saremmo a cavallo.

Leone. 23/7 – 23/8

Fuoco su fuoco. A potenziare la nostra natura già imperiosa, entra in gioco la Luna in Sagittario che ci fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per ricevere ospiti. Atmosfera rilassata, facce sorridenti, racconti di viaggi e avventure.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per fare bella figura con dei nuovi clienti, pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare a eventuali intralci dell’ultim’ora. L’ambizione ci fa da sprone, eliminiamo l’incertezza e fidiamoci dei nuovi contatti, siamo vicini alla meta!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Scoperta di nuovi interessi con chi frequentiamo attualmente. Nelle nuove conoscenze, la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. La vita di relazione e la sfera intima viaggiano su binari diversi. Cerchiamo un contatto tra il fuori e il dentro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Parlare d’amore mettendolo in pratica guarisce le ansie e ci aiuta ad archiviare il passato. Evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Procediamo sulla retta via con trasparenza e senza deviazioni. Compiti condotti a termine con serietà.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una serie di disegni lunari risveglia i nostri sentimenti e le emozioni, e ci rende più coscienti della loro profondità, così da poterli vivere intensamente. Disarmonica solo a Urano, la Luna evidenzia le lacune delle nostre argomentazioni e i discorsi confusi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima. Rivendichiamo il diritto a essere noi stessi, valorizziamo la nostra immagine più autentica. Piccoli difetti, mancanze, omissioni, visti sotto una luce diversa, appaiono più lievi di quello che sembrano.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Sagittario ci restituisce leggerezza. Cogliamo al volo l’occasione per divertirci, in base al principio per cui “ogni lasciata è persa”. L’ottimismo ci sostiene, abbiamo voglia di arrivare e non badiamo ai mezzi pur di centrare l’obiettivo.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in rotta di collisione con Urano ci crea qualche complicazione sul piano professionale. Delusione per un viaggio sfumato. L’amore è in cima ai nostri pensieri, e il lavoro ne risente. Con la testa fra le nuvole, rischiamo sviste o errori.