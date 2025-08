Pesci, potremo realizzare un sogno nel cassetto: l'oroscopo di oggi, sabato 2 agosto

Siamo così presi dal lavoro o dallo studio che i divertimenti e gli amici segnano il passo. Emozioni blindate da una diffidenza insolita per noi. Possiamo dare prova di efficienza e serietà, e non è detto che questo non venga notato dai superiori.

Leone. 23/7 – 23/8

Concentriamoci sul “qui e ora”, e affrontiamo le questioni man mano che si dovessero presentare. Mettiamo in azione le mani, per far riposare la mente. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte ma non mantenute.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sabato sereno, sotto la luce della Luna in Scorpione. Seppure non facciamo salti di gioia, possiamo trascorrere lo stesso delle ore in piacevole compagnia. Le dimostrazioni d’affetto da parte delle persone a noi care rafforzano l’autostima e la sicurezza in noi stessi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non diamoci pensiero, per una leggera virata verso il rosso del conto in banca. In seguito potremmo anche ammortizzare con qualche introito inaspettato. Oggi procediamo pure con sicurezza. Sfruttiamo l’intelligenza, il senso pratico e le circostanze favorevoli.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Clima disteso, accompagnato dalla Luna sorridente nel nostro cielo. Ottimo per studiare, svagarci e, se ne avvertissimo la necessità, cambiare ambiente. La passione veste il rapporto d’amore di tinte accese e ci fa dimenticare gli atteggiamenti incoerenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Gli astri ci suggeriscono di volare alto, di proiettaci, attraverso pratiche di meditazione, in un altrove sganciato dalla mera noiosa quotidianità. L’energia non è al massimo, ci aiuta l’intuito, regalandoci un cospicuo guadagno o un investimento fruttuoso.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Puntiamo sulla prontezza di riflessi, sulla fiducia che ci siamo guadagnati con l’impegno, per dare il via a un’impresa a cui teniamo molto. Per assicurarci il successo, apportiamo delle piccole modifiche e operiamo alcuni aggiustamenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Diamo il giusto peso alle divergenze nella coppia. Osserviamole con uno sguardo distaccato e facciamo del nostro meglio per armonizzare le differenze. Abbandoniamo l’idea di rendere pan per focaccia a chi ci ha fatto un torto. Indossiamo l’azzurro, favorisce il sonno.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giorni promettenti, grazie all’influsso della Luna in Scorpione. In amore e nel lavoro, profondità e intuito costituiscono le nostre armi vincenti. Abbiamo sottomano gli strumenti per chiarire una circostanza nebulosa o tirar fuori un sogno dal cassetto.