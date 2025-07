Gemelli, tutto tranquillo sul piano economico: l'oroscopo di domani, giovedì 31 luglio

La rapidità degli eventi stimola la nostra capacità di trovare le soluzioni giuste per ogni cosa, non ci spaventa affatto essere i primi ad agire. Tendiamo a mantenere in armonia il rapporto affettivo per bilanciare le forze da dedicare alla carriera.

Leone. 23/7 – 23/8

Dubbi e incertezze si affollano nella mente, la giornata non promette chiarezza di pensiero, ma il senso del dovere corre presto in nostro aiuto. Moderare le reazioni, in situazioni in cui sembra di non riuscire a trovare un accordo, serve all’autostima.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un Capricorno potrebbe essere la persona giusta per catturare il nostro cuore, se è libero, e il caldo sole estivo rappresenta un buon alleato. Per non mostrare debolezza, manteniamo il dominio delle emozioni, le stelle consigliano istintività.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ciò per cui ci siamo impegnati, mettendo a frutto la nostra capacità, comincia a dare buoni frutti, andiamo avanti senza timori o esitazioni. Non dobbiamo attendere molto, prima che appaia all’orizzonte chi sa far scoccare la freccia di Cupido.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Prudenza con le parole. Mercurio tende a farci essere taglienti, con il rischio di venire fraintesi o di compromettere qualche rapporto. Il lavoro potrebbe essere messo a repentaglio dal troppo entusiasmo, niente passi più lunghi della gamba.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna e Mercurio promettono di fare luce sulle questioni professionali, garantendo un approccio di maggiore stima in noi stessi. Aspirare al meglio e non adattarci passivamente a ciò che non ci piace: è questa la nuova missione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Prendiamoci cura dell’energia elargita da Marte, focalizzandoci sulla qualità dell’alimentazione, in maniera da non darla vinta a Giove. Mettiamo alla prova la nostra resistenza, prendendo in modo sereno, e dal lato migliore, le difficoltà.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per andare avanti in quello che dobbiamo fare occorre provare a essere più collaborativi, con maggiore velocità e un risultato più soddisfacente. Forse stanchi di una relazione ormai stagnante, troviamo la forza di reagire affrontando la situazione.

Pesci. 20/2 – 20/3

È importante non dare spazio alle aspettative con il rischio di delusioni, quanto ascoltare la parte razionale per centrare l’obiettivo. Passionalità, seduzione, romanticismo e tutto ciò che traduce la parola “amore” ringraziano Venere.