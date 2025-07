Cancro, una vecchia amicizia o qualcosa in più? L'oroscopo di oggi, 28 luglio

Cancro . 22/6 – 22/7 Non attardiamoci sulle piccolezze di un problema, rischiando di generare dubbi intorno a noi, piuttosto guardiamo avanti con serena fiducia. Recuperare una vecchia amicizia potrebbe svegliare il buon Cupido , ci sentiamo pronti a rischiare?

Gemelli . 21/5 – 21/6 La fatica di mettere d’accordo i nostri due gemelli interiori, fa combattere la ragione e l’istinto. Se compiamo passi falsi, dovremmo scusarci. Il panorama economico comincia a farsi interessante, finalmente troviamo ampio spazio per agire.

Toro . 21/4 – 20/5 Sentiamo la necessità di ritagliare preziosi momenti di solitudine, utili per poter raccogliere le energie e ristabilire le giuste priorità. Giove , il pianeta della fortuna, diviene nostro alleato non solo nel lavoro, ma anche nella vita privata.

Le congiunzioni di Saturno e di Nettuno ci fanno piombare in uno stato d’incertezza e di confusione di intenti, la soluzione è restare neutrali. Inizio settimana con le batterie scariche, tutto ci sembra faticoso, per oggi è inutile combattere.

Leone. 23/7 – 23/8

I doppi sestili di Venere e di Urano ci danno la carica per attivare un rilancio su cose che ci stanno a cuore nell’amore, la carriera o le finanze. Le stelle consigliano armonia e lentezza nelle trasformazioni, per ottenere così un esito positivo.

Vergine. 24/8 – 22/9

La congiunzione Luna-Marte è abbastanza complicata, riesce a far riemergere ciò che nel passato non abbiamo mai chiarito e ci rende irritabili. Forti e decisi, portiamo alto il vessillo delle nostre idee, ma occhio a non divenire presuntuosi e arroganti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non è conveniente barcamenarci fra una scusa e una giustificazione per evitare un problema, prepariamoci ad affrontare le cose a viso aperto. In amore riceviamo gratificazioni e comprensione: è il momento di vivere la relazione con fiducia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’obiettivo di questa settimana è quello di portare avanti gli impegni concludendo tutto ciò che è rimasto in sospeso, tenendo conto delle priorità. Il pretesto di un appuntamento importante che viene annullato ci dà la sensazione che sia pretestuoso.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La nostra diplomazia ci torna utile in una discussione fra amici, da riuscire a mettere tutti i tasselli al posto giusto senza penalizzare nessuno. Agitato è il rapporto di coppia, non siamo disposti a scendere a compromessi e a piegare l’orgoglio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Prende forma un progetto in elaborazione da tempo: confrontarci con una persona amica che ha esperienza in merito ci dà una spinta in più. La famiglia impegna parte del nostro tempo, e questo potrebbe rallentare il corso della nostra giornata.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un buon equilibrio fra realtà e idealismo serve a vedere le cose con chiarezza. Fermiamoci a pensare bene a ciò che desideriamo ottenere. Una ventata di fresca energia e fantasia ci porta a escogitare un diversivo fuori dall’ordinario.

Pesci. 20/2 – 20/3

Spegniamo il fuoco delle polemiche e riflettiamo sul nostro comportamento, la conversazione non è sempre volta a un giudizio o a una critica. Ci sentiamo romantici e inclini a un rapporto stabile e duraturo, ma a volte i timori ci frenano.