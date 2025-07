Bilancia, in arrivo un carosello di situazioni movimentate: l'oroscopo di domani, martedì 29 luglio

Il lavoro è scorrevole e appagante, anche se dentro di noi aleggia una grande voglia di novità che però non appaiono ancora dietro l’angolo. Se la situazione economica non ci soddisfa, lavoriamo di fantasia per compensare con nuove strategie.

I predominanti aspetti di Venere e Urano ci spingono verso le emozioni: stanchi dei soliti rituali, desideriamo l’imprevisto, anche se fugace e inadatto. Con la giusta cautela, potrebbe essere il momento giusto per fare un acquisto che non era in agenda.

Solidità e presenza, questo è quello che si aspetta chi ci vive accanto, per questo potremmo sentirci in potere di gestire tutto e forse troppo. In vista un viaggio di lavoro, un congresso o un incontro dai quali può nascere una nuova opportunità.

Leone. 23/7 – 23/8

Si preannuncia un martedì impegnativo, ma abbiamo sufficienti energie. Possono presentarsi piccoli intralci di rito, ma nulla ci può fermare. Facciamo attenzione a osservare una alimentazione corretta e regolare per evitare disturbi e fastidi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Ancora non ci sentiamo pronti per una vera e lunga pausa estiva, desideriamo prima sistemare ciò che è in sospeso, senza trascurare nulla. La famiglia conta su di noi per un aiuto burocratico, e la nostra coscienza non ci permette di ignorarlo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna nel segno crea un carosello di aspetti movimentati con vari pianeti: nella lista degli eventi, anche una relazione significativa. Spiccata ambizione nella sfera professionale, curiamo di più come porci con chi ci offre opportunità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Facciamo uno sforzo supremo per tenere testa a tutto, ci manca il giusto incentivo, e in questi casi rischiamo di diventare pigri e svogliati. Le energie necessarie potrebbero tornare a metà giornata dopo avere ricevuto una telefonata interessante.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Due parole sono poche e tre sono troppe, la nostra diplomazia e buona volontà questa volta non bastano a placare l’animo di chi ci fa la guerra. In questa fase vorremmo come colonna sonora “Il cuore è uno zingaro”, per tutelare la nostra libertà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Potremmo essere agli sgoccioli di una situazione che non ci restituisce soddisfazioni, il cammino può essere tortuoso nonostante la buona volontà. Si avvicina il momento di una prova importante per il nostro futuro: ci viene in aiuto un talismano.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se stiamo pensando a un viaggio o a una vacanza divertente, il buonumore derivante da ciò che riusciamo a organizzare rende il clima più leggero. Goderci una pausa pranzo con chi amiamo costituisce un’occasione per ricreare un’atmosfera confidenziale.

Pesci. 20/2 – 20/3

A volte non tutto va come sperato. Se l’umore cambia per un affare o un appuntamento che non è andato in porto, gettiamo lo sguardo lontano. Non abbiamo bisogno di sognare l’anima gemella, perché un incontro pieno di fascino è assai vicino.