Acquario, si prospetta una domenica piacevole: l'oroscopo di oggi, domenica 27 luglio

Il sestile della Luna con Giove è un aspetto che ci rende molto empatici e sensibili, non solo con le persone care, ma anche con chi frequentiamo. Se la giornata ci delude nelle aspettative, non facciamone un dramma, rischieremmo di contagiare gli altri.

Teniamo a bada le reazioni eccessive. Chiedere scusa, quando è troppo tardi, potrebbe farci rimpiangere una relazione che sapeva di futuro. Lavoro e denaro viaggiano, per noi, in un binario unico, adottiamo massimo impegno e concentrazione.

Se siamo liberi da legami, mettiamoci in gioco, se innamorati, impegniamoci per ravvivare la scintilla che stimola sensualità e dialogo. La Luna in trigono consiglia di prenderci cura del nostro bambino interiore, seguendo sogni e desideri.

Leone. 23/7 – 23/8

Le emozioni accompagnano questa domenica estiva in cui vorremmo fare tante cose: sfruttiamo il tempo al meglio con un po’ di fantasia. È proprio vero che non sappiamo stare soli, quindi, se siamo innamorati, cerchiamo di non risparmiarci.

Vergine. 24/8 – 22/9

Affrontando una questione professionale con coloro verso i quali non sentiamo affinità, ci assale una sensazione di sfiducia generale. La famiglia, abituata a una presenza sempre partecipe e collaborativa, per oggi rinuncia al nostro aiuto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Attiriamo numerosi consensi e apprezzamenti, le persone intorno a noi ci regalano fiducia e amicizia totale, ma dovremmo essere cauti nei giudizi. Un tema spinoso in ambiente lavorativo ci occupa la mente anche nei momenti di riposo, ma si può risolvere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Pianifichiamo la prossima settimana con grinta, provando ad abbattere ciò che potrebbe impedire la realizzazione di un progetto a breve termine. Dove è finito tutto il fascino e la seduzione che abbiamo investito all’inizio della nostra relazione?

Sagittario. 23/11 – 21/12

La buona forma fisica ci spinge a essere più attivi che mai: facciamo programmi spassosi per oggi e impegnativi per la settimana ventura. Per i cuori solitari sono in arrivo nuove occasioni, una in particolare può donare emozioni adolescenziali.

Capricorno. 22/12 – 20/1

I cambiamenti in ambito familiare e domestico non mancano, abbiamo modo di far viaggiare la fantasia per vedere realizzati i desideri. Se il cuore è dedicato a uno Scorpione o a un Acquario, è bene non provocare ed essere diplomatici.

Acquario. 21/1 – 19/2

La visione audace, ma consapevole, di ciò che abbiamo in mente ci porta a riflettere ancora di più, facciamo attenzione a chi e con chi parlarne. Si prospetta un’atmosfera piacevole. Anche se qualche contrarietà tenta di disturbarci, restiamo positivi.

Pesci. 20/2 – 20/3

La severa Luna in Vergine rende pesante e complicato lo scorrere delle ore. Il cuore non risponde ai richiami e questo ci dispiace non poco. Solo Giove in trigono prova a gettarci un’ancora di salvataggio con il lavoro, ma oggi è domenica.