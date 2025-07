Ariete, esami e colloqui andranno alla grande: l'oroscopo di oggi, venerdì 25 luglio

L'oroscopo di Barbanera di oggi, venerdì 25 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Sono favoriti gli esami, i colloqui, le trattative, ma dobbiamo rallentare per capire bene cosa cambiare o rafforzare, senza alcuna fretta. Le dinamiche di coppia si consolidano aumentando la complicità. Organizziamo un viaggio romantico.

Toro. 21/4 – 20/5

Facciamo la promessa di tenere a bada la gelosia che non sempre è gradita, e che potrebbe mettere a dura prova la riuscita del nostro rapporto. La quadratura di pianeti come la Luna e Mercurio potrebbe portare fastidiose contraddizioni e indecisioni.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il passaggio dall’essere in due a essere dei cuori solitari ci potrebbe destabilizzare, ma ci torna utile vivere questo frangente con consapevolezza. Governati da Mercurio in sestile, siamo propensi alla comunicazione e agli affari, ma con cautela.

Il pensiero vola verso vacanze e riposo che da tempo sentiamo di meritare, ma oggi per terminare ciò che stiamo facendo serve concentrazione. Nuovi inviti e ricorrenze alle quali presenziare sono in arrivo, vivremo una brillante vita sociale.

Non è facile raggiungere il giusto equilibrio tra lavoro e famiglia, dal momento che entrambi sgomitano, nella nostra vita, per la precedenza. Il conto in banca ci può dare pensiero, se non facciamo una buona pianificazione delle spese.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le energie che investiamo nella nostra occupazione ci portano spesso, di sera e nel fine settimana, ad avere le pile scariche. Rallentiamo il passo. Se in amore abbiamo a che fare con un Sagittario, non basta l’arguzia per avere il sopravvento.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sentirci stanchi e insoddisfatti è la peggior forma in cui ci possiamo ritrovare, ma per oggi dobbiamo scendere a patti con la realtà. Prendiamoci il tempo necessario per superare una complicazione burocratica affinché si chiarisca.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La capacità di adattamento è un valido aiuto, se dovessimo provare a risolvere quello che altri, prima di noi, hanno ingarbugliato. Le voci che giungono alle orecchie sono il frutto dell’invidia e di una comunicazione priva di rispetto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sensibili e altruisti sì, ma esiste una linea di confine che, per il bene di noi stessi, dovremmo porre. Ogni tanto un bel “no” ci sta bene. Fine settimana a sorpresa, visto che il programma precedente ha subito un cambiamento improvviso.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non perdiamo l’opportunità di partecipare a un evento o a una mostra che ci è stata segnalata, tutte le occasioni sono per noi uno stimolo. Se in famiglia non tira una bella aria, facciamo un bel respiro e cerchiamo di riportare la serenità.