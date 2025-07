Pesci, belle novità in campo professionale: l'oroscopo di oggi, giovedì 24 luglio

L'oroscopo di Barbanera di oggi, giovedì 24 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

La vivacità intellettuale ed emotiva ci accompagna grazie a vari disegni celesti. Un susseguirsi di impegni e incontri stimolanti anche a fini lavorativi. La persona che si trova al nostro fianco ha bisogno di cure e protezione, impegniamoci a fare di più.

Toro. 21/4 – 20/5

L’impegno di raccogliere tutta la nostra forza di volontà è la parola d’ordine, in questa giornata densa di incombenze non tutte piacevoli. Risparmiare, se è possibile, su ciò che non è strettamente indispensabile costituisce la nostra priorità.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Al risveglio l’umore dipende da come abbiamo dormito, ma la Luna, che dal Cancro va nel Leone, può cambiare in positivo il ritmo delle cose. Un’informazione utile alleggerisce i nostri pensieri, proprio quando avvertiamo il peso delle responsabilità.

Cancro. 22/6 – 22/7 Ancora un piccolo sforzo prima di avvicinarci al giorno di riposo. Una settimana un po’ impegnativa, ma i risultati, fino a ora, sono soddisfacenti. Il sestile della Luna con Marte ci dà ottimismo e diplomazia nel portare avanti le nostre convinzioni.

Leone. 23/7 – 23/8 La Luna nuova fa un ingresso trionfale nel nostro cielo. Lo spirito d’iniziativa non ci manca, il coraggio di rompere i soliti schemi ci porta belle sfide. Appassionati e forse un po’ ingenui, ci buttiamo in progetti e proposte più grandi del dovuto. Cautela! Vergine. 24/8 – 22/9 La logica e l’attenzione ai dettagli ci guidano. Sapendo bene che la realtà vive spesso lontanissima dalla perfezione, agiamo con circospezione. La famiglia assorbe molto del nostro tempo, ma questo è il momento di offrire maggiore presenza. Bilancia. 23/9 – 22/10 L’aspetto della Luna e di Giove in quadratura ci porta a riflettere in merito alle posizioni che pensiamo di prendere nel lavoro e nei progetti. Le stelle sconsigliano investimenti e spese superflue, ancora per un po’ ci vuole parsimonia.