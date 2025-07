Scorpione, urge un chiarimento in famiglia: l'oroscopo di domani, mercoledì 23 luglio

Oroscopo Barbanera di domani 23 luglio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

La pazienza non fa per noi, ma questa volta quello che bolle in pentola ha un valore importante, attiviamo tutto il nostro spirito d’iniziativa. L’estate ci regala la maturazione dei rapporti affettivi e delle occasioni che non vanno perse.

Toro. 21/4 – 20/5

Le sfide lavorative ci galvanizzano, e con forza sappiamo bene come affrontarle. Anche questa volta impegniamoci per uscirne vincenti. Teniamo a freno le nostre ambizioni di successo, per non cadere in una trappola dovuta alla buona fede.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il Sole in Leone dona energia, Urano offre cambiamenti. Questo loro sestile potrebbe essere utile a quel progresso personale che sognavamo da tempo. È la nostra presenza a dare equilibrio e sintonia in famiglia. Organizziamo un incontro conviviale.

Cancro. 22/6 – 22/7

La nostra Luna, congiunta a Giove, può portare buone intenzioni e generosità verso il prossimo. Diamo e riceviamo gentilezza, amicizia e appoggio. L’aspetto economico non ci preoccupa, dal momento che possiamo ottenere guadagni extra lavoro.