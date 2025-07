Pesci, il lavoro riserva sorprese state pronti a investimenti futuri: l'oroscopo di oggi, 22 luglio

L'oroscopo di Barbanera di oggi, martedì 22 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Il Sole in Leone ci infonde la capacità di portare avanti, nel lavoro, situazioni non facili da risolvere, agiamo perciò con tenacia e determinazione. Frequentando con assiduità i vecchi amici, abbiamo la possibilità di un’intrigante conoscenza.

Toro. 21/4 – 20/5

Al risveglio potrebbero sciogliersi le tensioni con gli affetti più cari, grazie agli ultimi raggi del Sole in Cancro, che cede il posto alla Luna. Serve più partecipazione e attenzione, più cura nei rapporti d’amore, gli alti e bassi non mancano.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Venere congiunto apre le porte del cuore. Siamo così abili nei gesti e nelle parole, da creare occasioni favorevoli per nuove storie coinvolgenti. La concretezza nell’affrontare le situazioni familiari ci conferma la fiducia riposta da chi ci vuole bene.

Difficoltà nel conciliare quello di cui ci dobbiamo occupare: occorre tanta abilità per non rischiare di deludere chi crede in noi. Le corrette abitudini alimentari sono un elemento di forza e salute, è utile bere acqua e fare del moto.

Leone. 23/7 – 23/8

Per vedere realizzate le aspirazioni e i progetti, necessitiamo di pazienza e volontà. Ciò su cui puntiamo ha bisogno di maturare nei tempi giusti. Tenere sotto controllo le reazioni è difficile, ma doveroso, se vogliamo arrivare al traguardo sperato.

Vergine. 24/8 – 22/9

Puntare sulle certezze è per noi uno stile di vita, ma è arrivato il momento di dare fiducia a ciò che arriva di nuovo, osiamo senza paura. Gli impegni del cuore a volte ci spaventano, seguiamo l’istinto che può condurci in un porto sicuro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

I buoni aspetti di Mercurio e di Venere esaltano le nostre virtù, ottimi scambi fra amici e grande voglia di alleggerire la giornata dai soliti impegni. Il cuore chiama amore: non è difficile oggi ammaliare una persona particolare che sprigiona fascino.