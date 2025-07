Leone, in vacanza fate molta attenzione alle spese: l'oroscopo di oggi, lunedì 21 luglio

È pesante per tutti l’inizio della settimana, ma noi del Toro sentiamo come una sfida portare a termine tutto ciò che abbiamo programmato. Marte ci aiuta a dissipare i dubbi che ci vuole insinuare Plutone: grinta ed entusiasmo in miglioramento.

Dominati da Marte, a volte possiamo essere collerici e irascibili, ma in questo momento abbiamo l’occasione di mostrare la nostra disponibilità. Ci sentiamo instancabili, come se potessimo essere il motore che aziona ogni cosa che ci circonda.

Leone. 23/7 – 23/8

Concentrati sui nostri impegni, potremmo perdere di vista alcune necessità dei familiari. In questo caso, diamo appoggio senza alcuna riserva. Avvicinandosi il tempo delle ferie, se non sono già finite, facciamo maggiore attenzione alle spese.

Vergine. 24/8 – 22/9

La forza di precisione e di strategia di cui siamo capaci ci mette in condizione di svolgere sino in fondo le nostre incombenze senza tensioni. Grazie alla cura e all’attenzione che rivolgiamo alle persone care, ci sentiamo completamente appagati.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La giornata promette una bella soddisfazione in campo professionale, l’istinto ci guida nella giusta direzione, portando un superiore a gratificarci. Dominiamo la nostra gelosia in amore, dare fiducia è segno di rispetto nei confronti dell’altro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con il transito di Mercurio e Plutone in quadratura, cerchiamo, nelle discussioni, di non imporre il nostro punto di vista in maniera eccessiva. Ore proficue per approfondire, con coloro che ci stanno a cuore, quello che è ancora in sospeso.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il bisogno di avere il controllo su tutto ciò che ruota intorno a noi ci potrebbe causare stanchezza mentale e fisica, prendiamoci cura di noi. Un cambiamento a cui aspiriamo da tempo si fa attendere più del previsto, attiviamo la positività.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il bisogno di stabilità e sicurezza e di sentirci protetti ci potrebbe condurre a perdere di vista quello che non funziona nel rapporto di coppia. L’elemento Terra, al quale apparteniamo, ci consiglia di essere più concreti e prudenti con il denaro.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un bel cielo libero da stelle fastidiose intensifica le nostre emozioni, ci regala una sensazione di libertà, proprio quella alla quale aspiriamo. Allontaniamoci da quelle relazioni che creano conflitti e squilibri, sia in amore sia nelle amicizie.

Pesci. 20/2 – 20/3

Gli amici e la famiglia sono i pilastri che ci accompagnano nel percorso di evoluzione emotiva. Rimaniamo concentrati sui nostri obiettivi. L’amore ci scalda come questo sole estivo, portando sogni, desideri e progetti a lunga scadenza.