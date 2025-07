Ariete, il tempo è nostro amico in questa domenica: oroscopo di oggi, domenica 20 luglio

Il tempo è nostro amico in questa domenica, le ore di svago ci offrono riposo e distrazione in compagnia di chi, come noi, ama condividere. Il gioco fra innamorati diventa difficile, se non impariamo a gestire la gelosia e le nostre reazioni.

Leone. 23/7 – 23/8

Ottimo momento per riordinare tutto quello che è stato accantonato per mancanza di tempo, ma purtroppo manca la giusta volontà. Troppa polemica, per chi vive in coppia, potrebbe anche stancare la persona che abbiamo accanto.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un passaparola fra amici mette in discussione la nostra opinione riguardo una conoscenza comune. Meglio allontanarsi dai pettegolezzi. Facciamo un bel respiro e accantoniamo il nostro senso del dovere almeno in questo giorno di riposo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Largo spazio alle nuove amicizie, lanciamoci verso avventure, imprese e storie nuove ed emozionanti, pronti anche a cambiare stile di vita. Poca concentrazione e tanta voglia di evasione potrebbero essere, in questo frangente, i nostri nemici.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non ci lasciamo coinvolgere in programmi già decisi da altri, tendendo ad ascoltare il desiderio di pace e tranquillità di cui abbiamo bisogno. Varie spese inattese potrebbero gravare sul nostro conto in banca, ma non perdiamoci d’animo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La voglia di agire e di realizzare tutto quello che abbiamo in mente produce energia, ma anche confusione: serve chiarezza e concretezza. In un transito di opposizione, Venere e Urano potrebbero dare squilibrio e insofferenza alle relazioni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

È arrivato il momento di fare progetti importanti per chi ha una storia d’amore: si aprono nuove strade che rendono tutto più semplice. Il sole estivo ci porta buonumore e positività, la fantasia ci aiuta nelle attività manuali e artistiche.

Acquario. 21/1 – 19/2

Plutone dà corso a una evoluzione di noi stessi, una trasformazione graduale volta al miglioramento della carriera, ma anche della vita privata. Come cuori solitari mettiamoci in gioco per conquistare la persona che ci attrae: Leone o Gemelli?

Pesci. 20/2 – 20/3

Prepariamoci a goderci una meritata vacanza, anche se non è semplice gestirne le difficoltà organizzative. Si prospettano nuove amicizie. Freniamo gli atteggiamenti impulsivi, perché potrebbero vanificare le ottime posizioni raggiunte.