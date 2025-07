Vergine, non chiudiamoci in noi stessi, l'oroscopo di oggi, venerdì 18 luglio

Gli astri ci guidano per rendere questo venerdì meno malinconico possibile, allontaniamo pensieri e ricordi che fanno parte del passato. Un periodo economico migliore è in arrivo, conteniamoci nelle spese, ma guardando avanti a cuor leggero.

Ecco la Luna nel nostro segno che ci rende un po’ fragili, ma molto sentimentali: creiamo un clima intimo con la persona di cui siamo innamorati. Non è la giornata più adatta per dedicarci anima e corpo alla nostra attività, ci sentiamo pigri e sfaticati.

All’alba, il Sole in quadrato alla Luna può proprio destabilizzarci, specie sul piano affettivo e lavorativo, se non abbiamo chiarito cose passate. A causa di questo aspetto ci sentiamo suscettibili nei confronti delle persone che ci stanno accanto.

Leone. 23/7 – 23/8

La congiunzione di Mercurio in sestile a Venere facilita le cose e ci spinge verso l’arte e la cultura. Lo scambio con le persone è sereno. Se un’ombra passa sul legame di coppia, ci rimane facile eliminare le gelosie in nome della fiducia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Faremmo bene a non chiuderci in noi stessi, cercando di risolvere, in solitudine, problemi che non riguardano solamente la nostra persona. Non ci resta che pensare a un bel fine settimana per rimediare alla stanchezza accumulata nei giorni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La nostra debolezza risiede in tutto ciò che è estetico, ora per sentirci bene ci servirebbe un viaggio all’insegna della grande bellezza. Gli astri ci promettono soddisfazioni nei nostri affetti più cari, già immaginiamo coccole e allegria!

Scorpione. 23/10 – 22/11

La felicità e la saggezza potrebbero già essere dove ci troviamo, e per questo è meglio apprezzare anche le piccole cose del quotidiano. Toro, Cancro e Pesci sono i nostri candidati migliori per una nuova storia d’amore e di passione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Rimbocchiamoci le maniche, perché occorre pazienza e buona volontà per riuscire a ottenere i risultati desiderati, la burocrazia non ci aiuta. Il bisogno di dedicare tempo alla famiglia e alle persone più care serve a farci sentire appagati.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Saturno, il nostro padre astrologico, spesso ama metterci in difficoltà, ma in questa giornata tende a stimolare il nostro amor proprio. Per chi è innamorato, è giunta l’ora di definire i progetti per il futuro, anche se questo crea perplessità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Ci sentiamo forti, convinti e stimolati a combattere tutto quello che prende una piega diversa rispetto a quello che avevamo previsto. La Luna quadrata a Plutone mette alla prova l’autocontrollo, ci risulta difficile resistere agli impulsi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Le ore scorrono segnate da impegni improrogabili che non danno spazio ai nostri sogni a occhi aperti, concentriamoci seriamente. La situazione economica personale non ci preoccupa eccessivamente, grazie all’attenzione che poniamo.