Acquario, è tempo di chiarire la propria posizione sentimentale: l'oroscopo di domani, sabato 19 luglio

Abbiamo bisogno di stimoli intellettuali e di confronto. Questo ci rende aperti a nuovi contatti e amicizie destinate a restare nel tempo. Il doppio gioco non fa per noi, prendiamo le distanze da chi cerca di comprare la nostra alleanza.

Il transito della Luna in trigono a Marte ci spinge a prendere con serietà e profondità ciò che avviene nei sentimenti, nel lavoro e nelle amicizie. Se dobbiamo chiudere un conto con il passato, non badiamo al disagio, ma al senso di libertà avvertito.

Se siamo in procinto di un fine settimana fuori città o di una vacanza vera e propria, impegniamoci per non dimenticare nulla d’importante. Marte, dio della guerra, ci governa sempre. Oggi è più moderato, ma desideriamo vincere comunque.

Leone. 23/7 – 23/8

Si alternano momenti di attività ad altri di pigrizia, non ci sentiamo soddisfatti di noi stessi, questa sensazione potrebbe incidere sull’umore. È in arrivo la possibilità di incrementare il lavoro e quindi di migliorare la posizione economica.

Vergine. 24/8 – 22/9

Quella leggera scontentezza che ci avvolge e rischia di rovinare la giornata è frutto di vecchie questioni che restano ancora irrisolte. La verità è sempre vincente, anche quando potrebbe non fare comodo, prendiamo la via più giusta.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Una circostanza in particolare ha bisogno di tutta la nostra diplomazia, siamo in grado di mediare la situazione senza alcuna esitazione. Se un grande amore fa parte di rimpianti e ricordi, non soffermiamoci su questo e andiamo avanti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il desiderio di realizzazione professionale ci costringe a puntare in alto, con la mente attiva e pronta a captare qualsiasi cosa ci interessi. Oggi siamo pigri, tutto ciò che è conviviale non ci attira, preferiamo l’intimità e il rifugio familiare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Siamo occupati nel seguire le faccende che si sono accumulate ultimamente, per tale motivo il senso del dovere ci mette sotto pressione. Se non abbiamo ancora incontrato l’anima gemella, è perché non siamo disposti a scendere a compromessi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se nell’ambiente di lavoro ci troviamo in situazioni di disaccordo, è bene prendere tempo per valutare la posizione migliore da assumere. Dal passato riemergono ricordi e persone lontane? Qualcuno potrebbe rientrare nella nostra vita.

Acquario. 21/1 – 19/2

Continuamente alla ricerca di novità che possano recare vitalità nella nostra esistenza, dobbiamo invece accettare la consuetudine dei soliti ritmi. È giunto il momento di chiarire la nostra condizione sentimentale per ottenere ciò che desideriamo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un ottimo risveglio quello odierno, davanti a un fine settimana che promette di essere molto piacevole e rilassante. Prepariamoci a partire! Una buona proposta, che esula dall’ordinario, ci promette un guadagno ulteriore. Accettiamola.