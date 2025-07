Pesci, prendiamoci un po' di tempo per noi stessi: l'oroscopo di oggi, giovedì 17 luglio

Siamo in grado di gestire l’economia con grande abilità. Quindi, se dovessero presentarsi spese straordinarie, non sarebbe un problema. La Luna in Ariete in sestile con Venere nel nostro cielo garantisce rapporti armonici e sinceri.

La quadratura di Mercurio fa sì che la mente sia portata a dubitare delle nostre stesse idee, per questo motivo teniamo ben ferme le decisioni. È possibile che nell’ambito professionale si tenti di addossare su di noi incarichi e responsabilità.

Anche oggi, per noi dell’Ariete, la giornata è impegnativa, ma proficua. Non lasciamo nulla al caso, serve concentrazione e interazione con gli altri. Ogni cosa può scorrere liscia, se evitiamo di soffermarci sulle contrarietà. Manteniamo il controllo.

Leone. 23/7 – 23/8

Se veniamo tentati dalla contestazione verso tutto e tutti, proviamo a fare un gran respiro e ritagliamoci spazio tutto per noi viziandoci un po’. Guardiamo avanti con fiducia, perché potremmo scoprire che i nostri sogni non sono lontani dalla realtà.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non sempre ci fa piacere apparire come persone troppo precise e puntigliose, ma arriva l’occasione di dimostrare che sappiamo uscire dagli schemi. Oggi non possiamo proprio permetterci perdite di tempo, concentriamoci solo su quello che è più urgente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un giovedì che inizia bene per noi. Un buon incontro che può regalarci la vera spinta alle nostre energie. I profitti nel lavoro sono visibili. Il conto in banca va a singhiozzo, a causa di acquisti a volte capricciosi e per nulla indispensabili.

Scorpione. 23/10 – 22/11

A volte i sogni notturni e i risvegli bruschi creano uno stato d’animo distratto e pensieroso, ma passerà presto e saremo pronti all’azione. L’attesa di un cambio di ruolo, un’estensione degli incarichi o una promozione ci tiene in tensione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Torna inesorabile il desiderio di evasione e di libertà, è per noi un tema ricorrente che non riusciamo a ignorare. Progettiamo una vacanza. Alcuni impegni che non erano previsti rischiano di complicare i programmi già numerosi in partenza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se non ci sentiamo in buona sintonia con il nostro compagno di vita, è perché troppo spesso rinunciamo a cercare chiarezza con sincerità. Se arriva una proposta inaspettata, mettiamo da parte la nostra diffidenza iniziale e proviamo a valutare.

Acquario. 21/1 – 19/2

È una fase questa in cui non abbiamo voglia di condividere i nostri pensieri con i familiari, ma le stelle consigliano di lasciarci andare. Vorremmo essere teletrasportati in luoghi lontani ed esotici, fuori dal solito andamento quotidiano.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’incontro con persone che hanno voglia di raccontarsi, rischiando di farci perdere troppo tempo, non è proprio il nostro desiderio odierno. Ciò che serve è un po’ di tempo per noi stessi, per ordinare i pensieri e portare avanti gli impegni.