Vergine, pianifichiamo e agiamo come sappiamo fare: l'oroscopo di domani, 15 luglio

L'oroscopo di Barbanera di domani, martedì 15 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Parlare con una persona di cui ci fidiamo potrebbe dissipare i dubbi e le incertezze che nutriamo riguardo una faccenda personale. Sfoghiamoci. Le questioni di ordine economico sono spesso il nostro cruccio, attenzione alle spese superflue.

Toro. 21/4 – 20/5

Solidi e indistruttibili come delle colonne, costituiamo un ottimo punto di riferimento per la famiglia, ma potremmo dover rallentare i ritmi frenetici. Un passo dopo l’altro, giungiamo quasi al capolinea dei nostri impegni, pronti per una pausa rigenerante.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Rendiamoci partecipi, come mediatori, di una vicenda nella quale è difficile stabilire equamente le ragioni. Chi può farlo meglio di noi? Chi ha il cuore vagabondo può veder scoccare la freccia di Cupido e dover fare i conti con la libertà.

Cancro. 22/6 – 22/7

Possiamo consolidare i rapporti amorosi, lavorativi, amicali. I pianeti ci assistono: il trigono Sole-Luna ci dona un’armonia irresistibile che attira tutti. I piccoli disturbi fisici possono ricondursi a una scarsa idratazione, meglio assumere più liquidi.