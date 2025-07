Cancro, una domenica luminosa: l'oroscopo di oggi, domenica 13 luglio

Spesso siamo ritenuti testardi e fermi nelle nostre posizioni. Ecco arrivare l’opportunità per dimostrare il contrario, a noi stessi prima di tutto. Prendiamoci cura, come sempre e più che mai, di coloro che si affidano a noi e che ci amano.

L’altruismo ci potrebbe portare a considerare la richiesta di un prestito. Prima di accettare, valutiamo la situazione e facciamoci i conti in tasca. Una gita con amici rappresenta solo un’anteprima delle vacanze e un’occasione per staccare la spina.

Cancro. 22/6 – 22/7

La domenica si rileva luminosa, se siamo capaci di ignorare un elemento di fastidio di poco conto. Chi agisce lo fa per provocare una reazione. Ci sentiamo piuttosto ottimisti, godiamo del buon transito di Giove. Progettiamo, viaggiamo, sogniamo.

Leone. 23/7 – 23/8

È possibile che i nostri piani in merito a un sensibile cambiamento possano essere messi in discussione, a causa di burocrazie inaspettate. Facciamo risalire l’umore programmando un incontro rimandato da tanto. Regaliamoci più tempo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Venere, trovandosi in quadratura, non riesce a realizzare le sue fantasie, perché l’ostile e serio Urano potrebbe non accettare ambizioni. Se pensiamo di mettere in ordine documenti, referti medici, cassetti nel caos, è giunto adesso il momento!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per chi si è lasciato alle spalle una relazione, si prospettano giorni di incontri emozionanti. Sfoderiamo il nostro indiscusso fascino. Non avviliamoci, se crediamo di non avere il tempo sufficiente per ultimare ciò che abbiamo intrapreso.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Affrontiamo un problema familiare con il dialogo. Il silenzio non ci scagiona da un errore compiuto. Chi ci è accanto esige un confronto diretto. Se ci siamo bloccati di fronte un dilemma lavorativo, troviamo una soluzione brillante senza paura.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Lottiamo con il contrasto fra la tendenza ad accettare tutto di tutti e quel po’ di rancore che ci resta dopo aver ricevuto delle delusioni. Il grande desiderio di evasione non viene totalmente appagato dalle vacanze estive. Siamo pazienti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Amiamo questa giornata per il suo sapore di libertà e di riposo, ma un’ombra latente dentro di noi ci impedisce di godercela come vorremmo. Una telefonata interrompe il ritmo lento al quale ci siamo abbandonati, ma serve a scuoterci dal torpore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Già dalla prima mattinata, siamo attivi e pronti a portare a termine il fitto programma domenicale, anche se non sempre tutto fila liscio. Una diatriba familiare turba il nostro buonumore. Gli astri consigliano di lasciarci scivolare tutto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se ci sentiamo boicottati su più fronti, armiamoci di pazienza e controlliamo le reazioni. Non sempre si può uscire vittoriosi dalle controversie. Tentiamo di sbloccare ciò che disturba il procedere di una relazione su cui abbiamo investito molto.