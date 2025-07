Bilancia, feeling con i colleghi ma attenzione alle relazioni: l'oroscopo di domani, lunedì 14 luglio

Si profila una settimana densa di impegni, ma anche di occasioni per piacevoli condivisioni con gli amici. Pianificare al meglio non è facile. La cerchia delle conoscenze si allarga. Ci sentiamo complici e pronti a divenire depositari di confidenze.

Urano ci suggerisce di non essere precipitosi nelle reazioni e nelle decisioni. Sembra proprio che siamo dominati dallo spirito della contraddizione. Dedichiamoci con amorevolezza alle persone care. Dare supporto è per noi e per loro un vero balsamo.

Leone. 23/7 – 23/8

Consapevoli di essere un segno di Fuoco, stiamo attenti a non scaldarci troppo, se ci dovessimo trovare in una situazione che non condividiamo. La fiamma arde nelle passioni, ma ci si può scottare. Non sempre le buone intenzioni hanno esiti positivi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Questa Luna in Pesci potrebbe generare incertezze, renderci piuttosto indecisi e titubanti nelle decisioni. Affrontiamo le cose con maggiore calma. Possibile restare affascinati da una persona conosciuta o incontrata per caso. Non perdiamo l’occasione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

I trigoni favorevoli di Venere e Urano ci regalano belle emozioni e rapporti brillanti. Diventa più facile anche l’approccio con colleghi e collaboratori. Il desiderio di creare una relazione solida ci potrebbe spingere a fare promesse, ma meglio essere cauti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Lunedì di pensieri lucidi e idee chiare: possiamo riuscire a mettere a punto l’organizzazione di un evento in cui saremo protagonisti vincenti. L’economia ha un andamento piuttosto stabile, ma il nostro carattere e l’autostima chiedono di più.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dalla mattina siamo impegnati nel fare ordine in ciò che bolle in pentola. Spesso ci accolliamo oneri oltre le nostre possibilità. Valutiamo, se abbiamo una relazione, il nostro atteggiamento per non rischiare un malinteso.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Governiamo le emozioni allo scopo di non intralciare la vita degli altri e così, spesso, ci troviamo a soffocare le nostre naturali reazioni. Se siamo dei cuori solitari, abbiamo modo, in questo periodo, di riflettere attendendo tempi migliori.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se non ci sentiamo in piena forma fisica, proviamo a riservare, nell’arco della giornata, un piccolo spazio tutto per noi, magari due passi nel verde. Siamo sempre pronti ad ascoltare chi ha bisogno di noi, ma a volte soffriamo, perché nessuno ci ascolta.

Pesci. 20/2 – 20/3

Niente può fermare l’energia che ci pervade in questo inizio settimana ricco di programmi e di buoni propositi. Previsti esiti felici. Se abbiamo a che fare per amicizia, lavoro o amore con Cancro e Gemelli, concediamo loro piena fiducia.