Pesci, non ignoriamo un amico in difficoltà: l'oroscopo di oggi, sabato 12 luglio

L'oroscopo di Barbanera di oggi, sabato 12 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

I sestili disegnati dalla Luna e da Venere ci rendono attenti a tutte le sfumature dell’amore e non solo, anche in famiglia e nella sfera sociale. Se stiamo per metterci in viaggio, partiamo con la valigia leggera e liberiamo anche la testa dai pensieri.

Toro. 21/4 – 20/5

Riflettiamo sulle vecchie posizioni, in maniera tale da essere più morbidi e tolleranti. Si presenta la possibilità di dimostrare autocontrollo. La posizione economica non desta problemi, come sempre teniamo sotto controllo i nostri interessi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Potremmo compiere il passo giusto, noi che sappiamo sempre prendere al volo le occasioni che si dovessero presentare sulla nostra strada. Ritroviamo un’amicizia storica dopo tanto tempo, come se non fosse passato neanche un solo giorno.

Cancro. 22/6 – 22/7 Portiamoci avanti con il lavoro, per evitare corse precipitose proprio nel momento in cui avremmo bisogno di più tempo libero per noi. Dimentichiamo i vecchi dissapori, e diventiamo più fiduciosi e accoglienti con le persone accanto.

Leone. 23/7 – 23/8 Potremmo avvertire un conflitto tra sentimento e ragione. È l’effetto dell’opposizione della Luna a Mercurio. Facciamo chiarezza dentro di noi. Godiamo di due tipi di vacanza del tutto differenti, questo può avere un effetto sorprendente sull’umore. Vergine. 24/8 – 22/9 Mettiamo da parte l’orgoglio, se dobbiamo chiedere aiuto a una persona più esperta di noi. Una buona opportunità che può tornarci utile. Se una coppia di cari amici dovesse vivere momenti di tensione, il nostro intervento sarebbe benefico. Bilancia. 23/9 – 22/10 Invece di guardare il bicchiere mezzo vuoto, impegniamoci a volgere lo sguardo verso le diverse opportunità che potremmo cogliere al volo. Se abbiamo scelto un periodo di solitudine e riflessione, sappiamo che dovremmo fare spazio nel cuore.