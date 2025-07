Pesci, gli obiettivi che sembravano lontani ora prendono forma: l'oroscopo di oggi, giovedì 10 luglio

Se le cose non vanno secondo le nostre aspettative, è bene giungere a un compromesso, e con grande sorpresa avremo un ottimo riscontro. Siamo deputati a riportare l’armonia in casa a seguito di alcune divergenze, un compito delicato.

L’autocontrollo e la capacità di concentrarci con metodo su un compito garantiscono risultati di rilievo: la ricompensa non tarderà ad arrivare. È probabile una brillante storia d’amore. Non lasciamoci prendere dalla gelosia, rovinerebbe tutto.

Marte in Vergine ci rende dei seducenti conquistatori. Approfittiamone per prenderci cura di chi siamo innamorati o di chi a breve conosceremo. Trasformazioni o cambiamenti bussano alla porta del settore professionale. Agiamo senza timori.

Leone. 23/7 – 23/8

Gli obiettivi diventano più chiari e tangibili, ma è il momento di rallentare i ritmi e di concederci una pausa. Concentriamoci sulla famiglia. Le finanze ci regalano i sonni tranquilli, tutto procede per il meglio, regaliamoci qualche sfizio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non siamo troppo critici con noi stessi, potremmo rischiare di non godere del nostro operato. Chi ci è accanto si fida totalmente di noi. Le distrazioni, le attività conviviali e i divertimenti sono stuzzicanti, pronti a darci un grande entusiasmo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se stiamo aspettando una risposta relativa al lavoro, siamo quasi al capolinea. Forse non tutto ciò in cui speravamo può andare a segno. Una cerimonia o una ricorrenza si avvicina, costituendo un’opportunità per nuove stimolanti conoscenze.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non fermiamoci alla prima impressione e non tiriamo conclusioni affrettate sul giudizio di una persona con la quale ci dobbiamo confrontare. Sospetto e gelosia non sono il buon inizio di una relazione che potrebbe essere perfetta per noi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La parola data è per noi come una legge che non può essere trasgredita. Per questo dobbiamo tenere fede a una promessa, anche se controvoglia. Le posizioni di Mercurio e di Saturno in trigono rafforzano il nostro senso critico e la risolutezza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se la notte non è stata sufficientemente ristoratrice, riusciamo comunque a ottenere da questo giovedì la carica necessaria per rispettare gli impegni. La mente ci porta a fantasticare su nuove idee e progetti che sembrerebbero essere impossibili.

Acquario. 21/1 – 19/2

Ci possiamo ritrovare in una situazione fastidiosa, per aver parlato di argomenti personali con troppa facilità. La diplomazia, però, ci aiuta a uscirne. Il profumo dell’estate conduce i pensieri lontano dalla realtà. Siamo distratti e poco concentrati.

Pesci. 20/2 – 20/3

I nostri progetti si allineano poco a poco con i tempi di realizzazione e tutto quello che sembrava lontano prende forma in modo concreto. Riallacciamo i contatti con un vecchio amico, potremmo fare progetti e ricavarne nuovi stimoli.