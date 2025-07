Cancro, l'aria di vacanza fa sognare nuovi progetti: l'oroscopo di domani, venerdì 11 luglio

Leone. 23/7 – 23/8

Nel settore professionale potremmo essere pronti a un cambio di contratto o a lasciare la strada vecchia per la nuova. Finanze in crescita. Ci sentiamo spinti a sfoderare il lato più possessivo e geloso, per affermare i nostri sentimenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Affrontare in maniera concreta e precisa una questione di lavoro ci restituisce un notevole merito e una grande fiducia da parte dei superiori. È arrivato il momento di concederci uno spazio di tempo solo per noi, dedichiamoci a ciò che ci piace.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La tenacia profusa per essere sempre vincenti è considerevole, ma impariamo ad accettare anche ciò che potrebbe non avere l’esito sperato. La Luna da stasera è dalla nostra, ma ci consiglia di stilare un elenco delle cose che meritano la priorità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’attività che svolgiamo richiede un serio impegno: sfoderiamo la competenza che abbiamo nel nostro settore, senza mai dimenticare la corretta gerarchia. Siamo attivi e risoluti, pronti ad aiutare non solo la famiglia, ma anche chi dovesse passarci accanto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Abbiamo un momento di sconforto? Azioniamo il nostro istinto di positività per aggirare con più facilità l’ostacolo, magari appagando pure la vanità. Le insoddisfazioni nell’ambito lavorativo ci portano a pensare in grande, a un possibile cambiamento.

Capricorno. 22/12 – 20/1

I piccoli sforzi danno slancio al progresso, le finanze deboli godono di un certo incremento. Siamo pazienti e costruttivi, è in arrivo un viaggio. L’atmosfera familiare è distesa e calorosa, potendo contare sul nostro contributo di premure e cure.

Acquario. 21/1 – 19/2

Umore sull’altalena, facciamo in modo di non volare con la mente su progetti impossibili. Guardiamo avanti con giusto spirito di emancipazione. Un bel programma per il fine settimana è proprio quello che ci vuole per sfoggiare un nuovo acquisto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se veniamo esposti alle critiche da persone che non ci conoscono abbastanza, andiamo avanti senza reagire. Ci sentiremo più leggeri. Per chi cerca un amore sul quale investire cuore e passionalità, sono in arrivo novità intriganti.