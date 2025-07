Scorpione, è un ottimo momento: oroscopo di oggi, martedì 8 luglio 2025

È una buona giornata, per seguire la nostra vena artistica, puntando l’attenzione al progetto che stiamo elaborando. Ne usciremo vincenti. Ottima intesa con Vergine e Toro, ma non abbassiamo la guardia davanti alla gelosia di un Capricorno.

Se ci dobbiamo confrontare in una riunione, tiriamo fuori tutta la nostra arte oratoria. Professionalità e competenza faranno il resto. In programma viaggi o brevi spostamenti? Facciamo un promemoria di ciò che dobbiamo portare.

Martedì, proprio il giorno fortunato per noi dell’Ariete, segno di Fuoco governato da Marte: avvertiamo grandi spinte per cambiamenti favorevoli. Incontriamoci con amici che ci possano offrire spunti per nuove idee e perché no, un valido appoggio.

Leone. 23/7 – 23/8

Non è tenendo ostinatamente fermo il punto, che possiamo trovare la strada per risolvere una questione a cui teniamo. Accantoniamo l’orgoglio. L’impegno e la serietà nel lavoro portano la giusta ricompensa, non solo sotto il profilo economico.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il senso pratico e la gestione efficace delle risorse ci guidano per non lasciare niente al caso, quando si parla di finanze: buon affare in vista. Per noi che non dimentichiamo mai la cura dei dettagli, gli astri consigliano l’attività sportiva.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un cambio di programma ci infastidisce? Non tutti i mali vengono per nuocere, dato che ci viene proposta un’alternativa valida e più piacevole. Non ci resta difficile trovare la strada per incrementare il nostro lavoro in tempi relativamente brevi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per noi dello Scorpione, è un ottimo momento, in cui buona parte di quello che abbiamo in mente va a buon fine. Buona energia e creatività. Cerchiamo di gestire la diffidenza provata per ciò che non conosciamo, non sempre abbiamo ragione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Abbiamo la possibilità di dimostrare competenza e dedizione negli ambiti di cui ci occupiamo, ma ciò potrebbe scatenare l’invidia di un collega. Se qualcosa d’importante sta cambiando per noi, guardiamo avanti con serenità, fiducia e ottimismo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La stanchezza accumulata amplifica i problemi del quotidiano. Rallentiamo i ritmi, per evitare di mettere il fisico e la mente sotto pressione. Abbiamo la consapevolezza di essere la vera colonna portante della famiglia, e questo ci rende fieri.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le nostre idee innovative costituiscono un grande sprone anche per chi ci è accanto. “L’unione fa la forza”: proseguiamo con determinazione. Siamo preda di forti stati emotivi, desiderio di cambiare, poca pazienza e concentrazione sul lavoro.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non facciamoci sfuggire una buona opportunità di guadagno, occasionale ma cospicuo. Se vogliamo, troviamo il tempo per il nuovo impegno. Per chi di noi non ha una relazione importante, sono probabili nuove e stimolanti conoscenze.