Sagittario, siate gentili con il prossimo per essere sereni: l'oroscopo di domani, mercoledì 9 luglio

Non sappiamo dare un nome alla vena di tristezza e di insoddisfazione che potrebbe offuscare il nostro stato d’animo. Guardiamo avanti per risollevarci. Si preannuncia un viaggio che potrebbe portare nuove opportunità di scambio culturale ed economico.

Nella giornata odierna possiamo affidare perplessità, dubbi e indecisioni alla nostra sensibilità. L’istinto ci guida verso la giusta direzione. Un rapporto armonico e totalitario è quello che fa per noi. Se ancora non c’è, l’attesa non sarà lunga.

Sentiamo tutto il peso di essere ancora a metà settimana, con troppa stanchezza e poche energie utili a portare a compimento ogni impegno preso. La Luna, quadrata a Saturno e a Nettuno, ci sprona a non abbandonarci ai pensieri neri e alle fantasie.

Leone. 23/7 – 23/8

I transiti di Venere e di Urano in sestile caricano l’aria di elettricità: desideriamo sentirci liberi, non c’è alcun posto per le gelosie. Avvertiamo l’esigenza di spezzare le abitudini del quotidiano e una grande voglia di evasione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Marte rimane con noi per tutto il mese e in questo frangente può aiutarci a focalizzare senza dubbi o timori le cose più giuste sulle quali puntare. Possediamo una buona concentrazione, con il nostro atteggiamento potremmo cambiare questioni incerte.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Lo slancio di energia e disponibilità che mettiamo nel lavoro è contagioso per chi collabora con noi, e ancora una volta ci rende vincenti. Siamo così seducenti che potremmo sollevare il disappunto di chi ci ama e ci vorrebbe solo per sé.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Abbiamo la testa in fermento, rimuginando su come agire nei confronti di una soluzione professionale che potrebbe ottimizzare i guadagni. Un problema familiare occupa tempo e pensieri? Pure stavolta possiamo riuscire ad agire per il meglio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Situazione favorevole per organizzare gli impegni, idee chiare e ottima gestione delle priorità. La posizione di Mercurio e di Saturno ci viene in aiuto. Continuiamo a essere disponibili e gentili con il prossimo, per sentirci sempre orgogliosi e sereni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non scoraggiamoci, se pensiamo di non essere in linea con coloro che ci circondano. Le incertezze e i dubbi sono destinati a svanire velocemente. Dobbiamo affrontare temi spinosi. Servono decisione e calma, per sentirci finalmente forti e liberi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Una leggera insofferenza, che normalmente non ci riguarda, si insinua nella nostra quotidianità. Concediamoci spazi di libertà personale. Discussioni familiari alterano il nostro umore? È indispensabile mantenere la calma e l’equilibrio.

Pesci. 20/2 – 20/3

Una ventata di ribellione per tutto ciò che ci sembra banale e scontato investe questa nostra giornata. Telefoniamo alla persona che ci è più cara. Pensiamo di aver trascurato i nostri impegni? È il momento di consolidare pensieri e azioni.