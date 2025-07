Toro, buoni risultati sul lavoro: l'oroscopo di oggi, 7 luglio

Una sfida emotiva, scomoda ma importante, ci viene data dall’assetto astrale, coinvolti il Sole e Giove congiunti, per una carica di vitalità ed entusiasmo. Fase ideale per provare a reagire e mettere nuove energie sul banco delle iniziative da intraprendere.

Toro. 21/4 – 20/5 L’impegno e la serietà che dedichiamo al lavoro portano buoni risultati, ma teniamo in conto il limite della nostra resistenza per non abusarne. Non sappiamo resistere alla tentazione di poter gustare ottimo cibo e fare festa alla buona tavola.

Leone. 23/7 – 23/8

I nuovi scenari professionali che si prospettano danno spazio e speranza a quanti di noi sono in attesa di un cambiamento sostanziale. Viviamo un periodo di positività. La nostra mente ci porta ad avere pensieri benevoli e fiduciosi.

Vergine. 24/8 – 22/9

La posizione delle stelle, in questa giornata, potrebbe far emergere tensioni nascoste dentro di noi, ma non prendiamo tutto troppo sul serio. La famiglia risente del nostro umore irritabile. Cerchiamo vie di evasione, riposo e distrazione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se non abbiamo relazioni, potrebbe presentarsi l’occasione di un incontro galante. Il nostro potere di seduzione ci guida nella giusta direzione. Economia in crescita per chi, come noi, ha un buon senso critico e un ottimo fiuto per gli affari.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le energie scarseggiano: la tenacia impiegata nella carriera ci ha resi orgogliosi, ma è giunto per noi il momento di chiudere il rubinetto. Non ci sentiamo troppo portati alla socialità, preferiamo piuttosto una semplice uscita con la famiglia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi siamo ottimisti, fiduciosi e in grado di affrontare gli impegni e le situazioni al meglio. Supportati dall’arrivo della Luna, niente può fermarci. Siamo sempre in cerca di novità, che sia di lavoro, amore o amicizie, la nostra sete non si esaurisce mai.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La fonte di reddito potrebbe modificarsi in maniera positiva e una nuova opportunità farsi strada. Non mancano volontà e impegno di crescita. Dialoghiamo il più possibile, per dissipare un clima tendenzialmente confuso ed evitare i malintesi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il piccolo ma energico Plutone, significativo per le trasformazioni, ci porta a riesaminare alcune posizioni che per abitudine ci trasciniamo da tempo. Proviamo gioia e compiacimento per i traguardi raggiunti da una persona cara. Festeggiamo!

Pesci. 20/2 – 20/3

Giove, nostro governatore con Nettuno, è in grado di fornirci, unendo le forze, un pizzico di fortuna e quell’equilibrio che a volte ci manca. Sappiamo riscuotere l’approvazione dei superiori con la determinazione e la giusta dose di coraggio.