L’oroscopo della settimana dal 7 al 13 luglio 2025, segno per segno

Con il Sole nel segno, siete in pieno splendore. Ottimo momento per prendere decisioni personali. Amore in primo piano: i legami si rafforzano. Chi è in crisi potrebbe trovare ora il coraggio per una scelta definitiva.

Venere vi protegge e dona armonia in coppia, ma occhio al portafoglio: troppe spese superflue. Al lavoro tornano delle opportunità, ma serve più flessibilità. Domenica perfetta per un pranzo in famiglia o con amici sinceri.

Settimana intensa ma stimolante. Il lavoro richiede concentrazione, ma Marte vi dà l’energia per affrontare tutto. In amore, piccoli malintesi: meglio parlare chiaro. Weekend più rilassato, ideale per attività all’aria aperta.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Mercurio vi dona chiarezza mentale: usatela per affrontare questioni lasciate in sospeso. Un po’ di nervosismo in amore: evitate il bisogno di controllo. Domenica utile per riflettere e ricaricare le batterie.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Settimana operativa: concentratevi su obiettivi pratici. Favoriti i contatti e gli spostamenti. In amore, piccole tensioni se cercate la perfezione a tutti i costi. Siate più leggeri. Sabato interessante per un incontro speciale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia in bilico tra dovere e piacere. Al lavoro servono scelte chiare. In amore, Venere riaccende la passione, soprattutto per le coppie consolidate. Chi è solo dovrebbe guardarsi attorno: una simpatia può diventare qualcosa di più.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

È il momento di tagliare ciò che non serve più. Siate coraggiosi. In amore, chi è in crisi troverà ora le parole giuste. Sul lavoro siete intuitivi e convincenti. Fine settimana pieno di emozioni forti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Avete voglia di partire, muovervi, cambiare. Occhio però alle responsabilità che vi richiamano. In amore, dialoghi profondi chiariscono vecchi malintesi. Giovedì e venerdì le giornate migliori per novità.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Settimana di scelte importanti, soprattutto in ambito professionale. Qualcosa sta cambiando, ma siete pronti. In amore, meglio non rimandare: chiarite tutto subito. Weekend da dedicare al relax assoluto.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Siete un vulcano di idee ma serve concretezza. Attenti alla fretta nelle decisioni. In amore, Venere porta leggerezza e possibilità per chi è in cerca. Lunedì e martedì giornate ideali per proposte e inviti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Emotivi e sognatori, ma ora è tempo di azione. Qualcuno aspetta una vostra mossa, anche in amore. Lavoro in crescita se vi lasciate alle spalle vecchi timori. Domenica intensa sul piano spirituale.