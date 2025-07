Pesci, abbiamo fascino da vendere: l'oroscopo di oggi, sabato 5 luglio

Il transito del Sole e della Luna in trigono segnala un momento di equilibrio e armonia, e oggi abbiamo pure l’opportunità di sanare le incomprensioni. La sensibilità che ci contraddistingue potrebbe creare pesantezze che per indole proprio non ci appartengono.

Sentiamo l’esigenza di attenzioni, affetto e conferme. Ma questo non ci basta, abbiamo bisogno di chi vuole condividere i progetti in cui crediamo. Tornano le energie di cui sempre siamo padroni, le incertezze lasceranno il posto alle certezze.

Una buona notizia lavorativa brilla come il sole odierno. Marte e Giove sono con noi, per guidarci con energia in scelte migliori e nuovi traguardi. Se ci troviamo in un rapporto serio e costruttivo, non cediamo alla debolezza di ingiustificate gelosie.

Un bel banco di prova oggi per la nostra disciplina: dimostriamo cosa siamo capaci di fare, valutiamo bene le cose e non affidiamoci al caso. Se i conti non tornano e temiamo di andare in sofferenza economica, è solo un momento, passerà.

Leone. 23/7 – 23/8

Intelligenza e socievolezza non ci mancano di certo, ma oggi Mercurio vuole aiutarci anche nel lavoro e nell’evoluzione di ciò che stiamo creando. Facciamo scivolare sul buonsenso le provocazioni. C’è sempre chi le lancia per gioco o per invidia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Una discussione per motivi banali gioca sulla nostra stanchezza e ci porta un piccolo malumore, pronto a sparire davanti alla buona tavola. Approfittiamo di queste ore di riposo, per fare spazio a ciò che più ci piace e ricarichiamo le batterie.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La spinta, che sentiamo nel voler portare a termine il lavoro iniziato, è motivo di soddisfazione e liberazione da un impegno importante. Nuove emozioni in campo affettivo, dove ci sentiamo spesso vincenti e seduttori. Non esageriamo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in congiunzione disegna quadri contrastanti in cielo. Stati d’animo altalenanti mettono a dura prova la nostra proverbiale fermezza. Mercurio in quadrato smorza la vivacità intellettiva, ma Marte in sestile ci dà una mano nelle decisioni.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non siamo rancorosi. Chi ci ha messo in condizione di provare sensazioni scomode per il nostro carattere non riesce a capire il disagio che viviamo. Ripensare a un vecchio amore non ci aiuta a guardare avanti, dove per noi potrebbe splendere il sole.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Gli astri ci consigliano di non prendere le questioni odierne in maniera pesante. Pensare positivo con lo sguardo al futuro genera serenità. In vista delle ferie estive, ci facciamo scrupoli rispetto all’ipotesi di una vacanza troppo costosa.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il buonsenso oggi ci fa tendere a non ascoltare critiche e consigli. Procediamo dritti per la strada di sempre, ci sentiremo imbattibili. Limitiamo le parole inutili che troppo spesso escono dalle nostre labbra. Meglio agire con discrezione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Mettiamo in chiaro le idee e non cambiamo programma. A volte sono i dubbi in merito alle nostre scelte che ci portano incertezza e precarietà. Abbiamo fascino da vendere e, se non siamo in coppia, occhio a non creare disagio e false illusioni.