Capricorno, c'è aria di cambiamento: l'oroscopo di domani, venerdì 4 luglio

In questo venerdì siamo attraversati dal sereno e benefico trigono Luna-Giove, tale da non creare scosse di stupore, ma una piacevole quiete. Trova finalmente risposta una domanda che alberga da molto nei nostri pensieri. Il tempo è galantuomo.

Una meravigliosa Venere, dea romana della bellezza e dell’eros, dal pomeriggio inizia a spingerci ancor più a vivere l’amore nella sua totalità. Oggi alti e bassi per quello che riguarda l’umore. Non facciamoci sedurre dal gusto della provocazione.

Se arriviamo al punto massimo di resistenza, rischiamo di penalizzare la qualità del lavoro e un collaboratore ce lo fa notare sicuramente. Apriamo bene gli occhi per accorgerci che una buona opportunità sta per passarci vicino. Cogliamola.

Leone. 23/7 – 23/8

Se ci svegliamo con la Luna di traverso, pensiamo a noi e concediamoci una buona colazione e una passeggiata nel verde. Panacea per la serenità. Dobbiamo scendere a patti con lo spirito di contraddizione e ascoltare chi vuole il nostro bene.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il clima si preannuncia impegnativo. Tutto ciò che va risolto non può spaventare chi, come noi, è in grado di compiere sempre il proprio dovere. Un incontro inaspettato illumina questa giornata che rischierebbe di portare con sé solo obblighi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il profumo dell’estate è nell’aria. Prepariamoci a un fine settimana di riposo e leggerezza e accantoniamo le incombenze ancora da svolgere. Per chi di noi non è in coppia, si profilano occasioni da non perdere, ma niente di impegnativo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna nel nostro cielo scuote l’emotività e le profondità del nostro essere. Abbiamo modo di riflettere su ciò che è bene lasciare andare. Energia e forza di volontà ci supportano in queste ore in cui lavoro e amore sono sotto pressione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per noi del Sagittario, ci sono Mercurio e Saturno che stimolano la concentrazione su concetti importanti. Siamo pratici e concreti, curiamo i dettagli. Il desiderio di evasione e di movimento, tipico in noi, si fa sentire nella seconda parte della giornata.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il cambiamento personale, a cui da tempo aspiriamo, è ormai prossimo, ma perché possa essere efficace, dovremmo attivare le migliori energie. Cavalchiamo l’onda della buona sorte, sfruttando appieno tutte le opportunità che la vita ci offre.

Acquario. 21/1 – 19/2

Ottima fase per pianificare gli impegni, riordinare documenti e pensieri, organizzare dei controlli di salute. Liberiamoci dal caos mentale. Dedichiamoci all’attività fisica con metodo, non tanto per l’estetica quanto per il tono muscolare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Condividiamo con un collega la nostra opinione in merito a una questione. Mettersi a confronto, a volte, rafforza e conferma le certezze. Ci sentiamo vincenti in amore e pronti anche ad affrontare nuovi traguardi e responsabilità.