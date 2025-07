Gemelli, controllate la gelosia: l'oroscopo di domani, giovedì 3 luglio

Se ci siamo alzati con il piede sbagliato, è bene reagire regalandoci una buona colazione e una tonificante passeggiata all’aria aperta. Programmiamo di eliminare tutto ciò che non ci serve o che non utilizziamo ormai da tempo.

Comunicazione e intelletto non ci mancano di certo. Il nostro Mercurio in sestile crea intorno a noi un ambiente positivo sia negli affetti sia nell’attività. Se siamo innamorati, controlliamo la gelosia. Potremmo lasciarci prendere da eccessi ingiustificati.

Una questione professionale che impegna la nostra mente non è ancora risolta, siamo fiduciosi e continuiamo nella strada percorsa finora. Se il cuore batte per chi non lo ascolta, voltiamo pagina e guardiamoci intorno: anima gemella in vista.

Leone. 23/7 – 23/8

Dobbiamo avere pazienza prima che si verifichi il cambiamento lavorativo che desideriamo da tanto. Le cose stanno maturando in nostro favore. Troviamo una valvola di sfogo contro la scontentezza odierna, così da riacquistare subito le energie.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il trascorrere delle ore ci conferma che stiamo cavalcando un’onda a favore. Forza e allegria ci guidano nella carriera e in amore. Approfittiamone. Un buon transito di Urano è fautore di incontri originali con persone interessanti, divertenti e stimolanti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

È proprio vero che “il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi”. Ciò che abbiamo gestito, mentendo per diplomazia, non sortisce l’effetto sperato. La Luna nel nostro cielo porta alternanze di umore. Ci sentiamo forse più nervosi, ma anche languidi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Arguti e con grande senso dell’umorismo, non ci sfugge niente di questo momento nel quale dobbiamo affrontare una questione professionale. In amore cerchiamo di non prevaricare la persona amata, un conflitto potrebbe essere alle porte.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una bella mattinata e un sole caldo promuovono in noi un grande senso di libertà che però trova poco spazio in questa giornata dai mille impegni. Parliamo al nostro cuore in sincerità. Se siamo in coppia, chiariamo incertezze e dubbi con onestà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Dei trigoni positivi, quelli di Marte e di Venere, che sono più fisici che psicologici. Facili le relazioni temporanee e le attività creative. Lo spirito altruista e la sensibilità che abbiamo ci spingono ad ascoltare e consigliare un amico.

Acquario. 21/1 – 19/2

Agire con determinazione in una situazione lavorativa è diventato di primaria importanza: temporeggiare non ha risolto la questione. La famiglia conta sul nostro intervento per allentare una tensione che si è creata. Non eclissiamoci.

Pesci. 20/2 – 20/3

Uno strano senso di incompletezza oggi potrebbe turbarci. Non lasciamoci andare a pensieri cupi visto che una novità ci attende. In programma una piccola anticipazione delle vacanze estive, non facciamoci prendere da ripensamenti.