Vergine, un mercoledì con le idee chiare: l'oroscopo di domani, 2 luglio

L’estate si preannuncia dinamica. Teniamo conto dei compiti in agenda, per far sì che tutto coincida. Possiamo poi dedicarci agli affetti. Gli amici costituiscono un valido sfogo al peso delle ore dedicate agli impegni lavorativi e familiari.

La Luna in opposizione a Saturno, pur essendo un transito di breve durata, potrebbe portare incomprensioni e irascibilità spesso immotivate. Ritmo lento e riflessivo: l’impegno che dedichiamo non è quello di sempre. Non siamo mai così pigri.

Leone. 23/7 – 23/8

L’abbondanza di opportunità ci dà forza nelle attuali decisioni da prendere, contrariamente all’indecisione che spesso ci caratterizza. Mercurio in congiunzione fa scorrere l’energia, e la comunicazione nei rapporti diviene fluida ed efficace.

Vergine. 24/8 – 22/9

Promette bene questo mercoledì, svegliarci con le idee ben chiare in merito a ciò che vogliamo fare ci facilita il compito. Belle notizie in abbondanza. Non è difficile avere un buon rapporto con la persona amata, ma dovremmo essere più elastici.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giornata troppo corta per noi, sempre in conflitto con il tempo. Gli impegni improrogabili vengono completati, mentre altro rimane in sospeso. Non è consigliabile rimpiangere il passato, potremmo rischiare di non godere appieno del presente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ci sentiamo polemici e insofferenti, la nostra forma fisica non ci soddisfa completamente. Concentriamoci su noi stessi e riposiamo di più. Il ritmo lavorativo ci mette a dura prova e vorremmo tirare il freno. Resistiamo ancora un po’.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il nostro segno di Fuoco ci porta spesso a essere impetuosi, con poca disponibilità a seguire le regole. Per oggi dovremmo piegare la testa. Fidiamoci di un Gemelli, che avrà la capacità di essere imparziale oltre che un ottimo consigliere.

Capricorno. 22/12 – 20/1

I transiti di Venere e di Marte in trigono ci fanno rimanere in armonia, la comunicazione con gli altri è fluida e il rispetto è reciproco. Se non siamo accoppiati, prepariamoci a nuove emozioni e stimolanti passioni non troppo durature.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non facciamoci dominare dalle emozioni. Prendiamo ciò che viene con tranquillità. Dare il giusto peso alle cose aiuta il nostro equilibrio. Sappiamo essere amanti attenti e premurosi, in grado di capire le esigenze di chi ci ha rubato il cuore.

Pesci. 20/2 – 20/3

Anche se veniamo additati da molti come i soliti sognatori, seguiamo sempre e comunque i desideri e portiamo avanti i nostri progetti. Siamo vincenti. Un amico ci propone di raggiungerlo in un luogo di vacanza, per assaporare un po’ di svago e di riposo.