Pesci, nel lavoro ricompensati da colleghi e capi: l'oroscopo di domani, 1 luglio

Cancro. 22/6 – 22/7

Cambiamenti in vista, alcuni desiderati, altri soltanto temuti. C’è ancora da attendere, però, nulla è immediato come ci aspetteremmo. In amore sappiamo dosare gelosia e senso di possesso, e agiamo con fiducia nei confronti dell’altro.

Leone. 23/7 – 23/8

Amicizie interessanti, qualcuno si è un po’ invaghito di noi, ma se siamo già in coppia più o meno felicemente, non è il caso di creare guai. Nulla da ridire sulla nostra professionalità. Abbiamo un bel carisma, volontà e un pizzico di fortuna.

Vergine. 24/8 – 22/9

Martedì fuori dal comune, per noi che cerchiamo sempre la regolarità. I trigoni di Venere e di Urano ci portano il desiderio di evadere dai soliti schemi. Novità anche per i cuori solitari: in vacanza una tenera amicizia può farsi strada nei meandri del cuore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La doppia quadratura del Sole e di Giove dà origine a una forte carica energetica, ma è meglio dosare bene questa sensazione di potenza. Puntiamo sulle nostre qualità portando a termine i progetti elaborati, ma teniamo a freno la superbia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Malumore in casa, o forse stanchezza, alternati a momenti sereni. L’effetto del caldo estivo si ripercuote sul sonno, agitato e poco riposante. Dei miglioramenti si annunciano in campo professionale. Se siamo innamorati, condividiamo i pensieri.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Teniamo d’occhio la distrazione, spesso dovuta alla folla di pensieri che girano convulsi nella nostra testa e pianifichiamo gli impegni in un promemoria. Il ritorno di conoscenze del passato ci coinvolge in nuovi stimoli e vivaci programmi inaspettati.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le opposizioni del Sole e di Giove possono spingerci a riflettere, per valutare e bilanciare le aspettative a confronto con le opportunità reali. Grazie alla nostra fantasia, riusciamo a trovare la giusta soluzione per aiutare un amico in difficoltà.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non può bastare il tempo di questa giornata, per fare quello che abbiamo in mente. Imprevisti e fuoriprogramma sono di intralcio ai piani previsti. Il nostro stile di vita a volte è troppo convulso e frenetico, la famiglia ha bisogno di essere ascoltata.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non mancano impegno e dedizione nel lavoro, per questo veniamo ricompensati dai colleghi e dai superiori, accrescendo la nostra autostima. Tanto successo, se siamo soli, anche sul fronte delle conquiste, dove emaniamo un fascino irresistibile.