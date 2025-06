Scorpione, attenti all'orgoglio perché potrebbe scatenare bisticci tra amici: l'oroscopo di domani, lunedì 30 giugno

Non occorrono abiti costosi né accessori a effetto, per rendere più radiosa la nostra immagine. Emaniamo bellezza e armonia interiore. Accogliamo ognuno come una persona speciale, senza distinzioni. Tutti vedranno che lo siamo pure noi.

Siamo impostati sulla modalità del “cogli l’attimo” e fuori troviamo molte sollecitazioni, però rispettiamo anche le esigenze di riposo del corpo. La mattina è ricca di iniziative e incontri, poi il clima cambia. Forse per il pensiero che domani è lunedì?

Inizio giornata che potendo vorremmo archiviare, ricco di contrattempi, di qualche vivace discussione. Disinneschiamo e lasciamo decantare. Le nostre sfuriate sono proverbiali e chi ci conosce sa che durano poco, ma meglio non dare niente per scontato.

Un risveglio luminoso, di quelli che ci fanno ringraziare l’universo, magari soltanto per il fatto che c’è il sole, sbocciano i fiori e gli uccelli cantano. Stiamo al centro di noi stessi, artefici del nostro destino in uno stato d’animo che non ha precedenti.

Leone. 23/7 – 23/8

Sul fronte affettivo qualche conferma che tarda ad arrivare ci rende inquieti? Prendiamo noi l’iniziativa, ma mettiamo in conto anche un “no”. Evitiamo di farci contagiare dai timori di un familiare per l’instabilità della nostra occupazione, rassicuriamolo.

Vergine. 24/8 – 22/9

La domenica in teoria il lavoro dovrebbe essere bandito, però non è facile spegnere l’interruttore della mente, specie se le premesse sono ottime. Ciò che ci rende felici oggi è essere amati e innamorati. Dedichiamoci a un’attività di servizio che ci appaghi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Possiamo trovare un buon rifugio dai limiti della quotidianità, nelle conversazioni stimolanti e negli incontri imprevisti che incoraggiano la curiosità. Grazie al nostro stile, riusciamo a guadagnare una posizione di supremazia in un ambiente che conta parecchio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Simultaneamente confusa da Venere e Urano, la Luna ci sottrae smalto. Prestiamo attenzione all’aspetto per non fornire appiglio alle critiche. L’orgoglio distorce i contorni della realtà e potrebbe scatenare bisticci fra amici per una rivalità amorosa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Leone ci invita a prenderci una pausa, a sentirci liberi di agire e padroni del nostro tempo. Ideale per feste ed eventi mondani. Un viaggio di piacere porta sorprese. Forse non incontreremo l’anima gemella, ma tante occasioni di divertirci.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Manteniamoci mentalmente flessibili, invece di irrigidirci sulle nostre posizioni. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento. Innanzitutto chiariamoci le idee e sforziamoci poi di raggiungere una maggiore comprensibilità nell’esporle.

Acquario. 21/1 – 19/2

La domenica non si preannuncia festosa come dovrebbe. Pensieri grigi affollano la nostra mente? Cerchiamo un confidente a cui raccontarli. La compagnia tutta barzellette e risate oggi proprio non ci va a genio. Proviamo a farci contagiare dall’allegria.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giornata riflessiva e profonda, da trascorrere in tranquillità in casa o passeggiando in campagna. Pensiamo al benessere, iniziamo una terapia olistica. Abbelliamo la casa con innovazioni di classe. Nel pomeriggio prepariamoci ad affrontare qualche tensione.