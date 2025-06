Oroscopo della settimana dal 30 giugno al 6 luglio 2025, segno per segno

♋ CANCRO Il Sole nel segno ti ricarica: settimana di nuove possibilità, soprattutto sul piano personale. Se stai cercando un nuovo equilibrio affettivo, questi sono i giorni giusti per parlare col cuore in mano.

♊ GEMELLI Mercurio ti dona energia mentale e voglia di esplorare. Buone notizie in arrivo per chi lavora nel campo della comunicazione. Occhio però a non disperdere le energie in troppe direzioni. Weekend frizzante.

♈ ARIETE Settimana dinamica e intensa. In ambito lavorativo potresti trovarti a dover prendere una decisione rapida: fidati dell’istinto. In amore, cerca di non essere troppo impulsivo. Domenica perfetta per chiarimenti.

Sette giorni all’insegna di cambiamenti, riflessioni e nuovi slanci. Ecco cosa aspettarsi, segno per segno. Un passo alla volta. Ogni segno troverà la sua strada se resta in ascolto: degli altri, ma soprattutto di sé.

♌ LEONE

Un po’ di tensione nei primi giorni, soprattutto in ambito familiare. Prova a non dominare ogni discussione. Da giovedì, la Luna ti rende più disponibile al confronto. Occasioni in arrivo nel lavoro, ma richiederanno pazienza.

♍ VERGINE

Attenzione ai dettagli, come sempre, ma senza farti travolgere dall’ansia del controllo. L’amore è in fase di ripresa, soprattutto per chi ha vissuto un momento di distanza. Possibili spese extra nel weekend.

♎ BILANCIA

Sei in cerca di equilibrio, ma la settimana potrebbe metterti di fronte a qualche scelta difficile. Non tutto può essere rimandato. In amore, le parole contano: usale con cura. Nuove conoscenze in vista per i single.

♏ SCORPIONE

Intuito in crescita: segui le sensazioni, soprattutto in campo professionale. Qualcuno potrebbe proporti un cambiamento improvviso. In amore, attenzione alla gelosia. Fisicamente, hai bisogno di recuperare energie.

♐ SAGITTARIO

Ottimismo e voglia di agire: questa settimana ti vede protagonista. Marte ti spinge all’azione, ma occhio a non sovraccaricarti. Amore intenso per le coppie stabili, piccoli flirt per chi è single.

♑ CAPRICORNO

È il momento di rallentare e valutare con freddezza alcune dinamiche, soprattutto sul lavoro. In famiglia, cerca di non essere troppo rigido: ascoltare sarà più utile che parlare. Fine settimana rilassante.

♒ ACQUARIO

Nuove idee ti attraversano la mente, ma serve concretezza. Non tutto può essere rivoluzionato di colpo. In amore, bene i rapporti freschi, un po’ meno quelli troppo logorati. Spazio alla creatività nel weekend.

♓ PESCI

Settimana introspettiva: ti interroghi sul senso di alcune relazioni o scelte fatte di recente. È il momento giusto per farti domande, ma senza isolarti. Attenzione alle spese impulsive. Domenica sorprendente.